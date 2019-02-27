Патрульна поліція розшукала горе-водія, який невдало «дріфтував» в Тернополі

24 лютого близько 13:30 год, в м. Тернополі, на регульованому перехресті вулиць Руська-Танцорова, водій автомобіля SKODA OCTAVIA, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, допустив виїзд на смугу зустрічного руху. Надалі, уникаючи зіткнення з зустрічним транспортним засобом, водій, повертаючись на свою смугу для руху, втратив контроль над керуванням, від чого автомобіль “занесло” на металеве дорожнє огородження. В результаті автопригоди, автомобіль отримав механічні пошкодження, а водій одразу ж покинув місце ДТП (за інформацією УПП водій перебував в алкогольному сп’янінні)

В процесі проведення пошукових заходів працівниками відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП УПП в Тернопільській області ДПП, горе-водій автомобіля SKODA OCTAVIA був встановлений. Ним виявився житель м. Тернополя, 1990 р.н. На чоловіка інспектори склали адміністративні протоколи за ст.124 КУпАП — Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна (санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.) або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року), а також протокол за ст. 122-4 КУпАП — Залишення місця ДТП (санкція передбачає за собою накладення штрафу в розмірі п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(255 грн.) або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п’ятнадцяти діб.

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