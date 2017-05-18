Тернополян просять подавати кандидатури начальників поліції

19 травня, о 10:00 в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області відбудеться розширене засідання колегії.

На розгляд виносяться два питання: стан кадрового забезпечення, комплектування структурних та відокремлених структурних підрозділів, а також розгляд кандидатур на заміщення вакантних посад начальників Бережанського, Кременецького та Чортківського відділів поліції.

До складу колегії окрім представників органів внутрішніх справ входять журналісти та громадські активісти.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол звертається до мешканців нашого краю, до представників “четвертої влади” та громадських активістів пропонувати кандидатів на ці посади та надавати про них вичерпну інформацію.

Будь-які пропозиції щодо кандидатів на керівні посади надсилайте на електронну адресу cgzternopil@gmail.com.