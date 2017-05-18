Тернопільські поліцейські здавали кров заради інших

Патрульні поліцейські Тернополя долучилися до загальнонаціональної акції “Здай кров – врятуй життя”, яка вже традиційно проводиться в рамках Тижня безпеки дорожнього руху.

Вартовим порядку, під час служби нерідко доводиться стикатися з ситуаціями, коли постраждалі в ДТП від отриманих травм втрачають чимало крові. Тому вони добре розуміють, як важливо, щоб у лікарнях були достатні запаси. Відтак, поліцейські, вкотре, прийшли до обласної станції переливання крові та зробили свій “внесок” в одужання постраждалих людей.