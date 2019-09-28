Де у Тернополі місце щасливих людей

«Бібліотека. Місце щасливих людей» під такою назвою в Тернопільській обласній біблiотеці для молоді ТОБМ відкрилась фотовиставки відомих тернопільських фотографів Ірини та Юрія Зелененьких. Це спільний проект бібліотеки та фотостудії Зелененьких і пройшов він в рамках святкування Всеукраїнського Дня бібліотек.

Погодьтесь, тепер кожен з нас в глибині душі «трохи фотограф». Однак, шедеври виходить зробити далеко не усім. А наші гості – Ірина та Юрій, зуміли перетворити хобі на роботу, а результат – на визнання. Вони вміють «переносити» реальність у фотографічну площину, в цьому і є справжня майстерність. А як досягти цієї майстерності? На чому зробити акцент у своїй роботі, яка техніка потрібна новачкам і профі? Про це та багато іншого розповідали Ірина та Юрій. Зі слів Зелененьких – бібліотека це не тільки книги, а й політ фантазії для фотосесій. Їх чудові фотокартини, зроблені у різних куточках нашої бібліотеки та бібліотек м. Львів є доказом цього, – кажуть у бібліотеці.

До слова, сімейство фотографів вже не один рік проводять зйомки в різних бібліотеках.

За словами Ірини Зелененької, частіше ініціаторами таких зйомок є вони самі, але й інколи, звісно – замовники.

За якийсь час в нас зібралася справжня колекція таких тематичних фото і це, власне, і підмітила керівник Тернопільської обласної бібліотеки для молоді, Леся Степанівна Гук, яка і запропонувала нам провести фотовиставку, присвячену Всеукраїнському дню бібліотек. Очевидно, що людина має тяжіти до тої теми та атмосфери, в якій проходить зйомка. Це додає невимушеності та легкості в кадрі, тоді все та всі на своїх місцях.

Адже таємниче книгосховище, дерев’яні шухлядки картотеки, єдиний фоліант чи ціла в’язка книжок – все це працює на створення незвичного кадру у книжковому царстві, – кажуть фотографи.

А як чудово в цьому допомагає така непомітна досі драбина, що так сіро стояла собі в кутку і аж раптом – потрапила в фокус, – ділиться Ірина таємницями фотозйомки.

Таким чином, близько двадцяти найефектніших кадрів були зібрані у виставку під назвою ”Бібліотека. Місце щасливих людей”.

Фотовиставка експонуватиметься в секторі мистецтв (II поверх) до кінця жовтня ц.р.