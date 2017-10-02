Дещо про демократію у Тернополі або Як вимагали визнати громадські слухання недійсними (відео)
24 вересня відбулись громадські слухання з приводу заборони функціонування котелень на альтернативних видах палива (торф). За їхніми результатами, 246 людей вирішило на рівні міської ради проголосуа про заборону цього еколоогічно небезпечного проекту. Проте, вже на останньому засіданні організаційної комісії, котре відбулось у пятницю 29 вересня 0 12 год П. Савечко вимагав поставити на голосування питання про визнання результатів слухань недійсними через зауваження до них фірми Тернопільтепло. Про це повідомляє громадська активістка Юлія Мамчак.
- Мене обурює те, що підвладне міській раді “Управління ЖКГ” ставить інтереси інвестора (котрий насправді ніякий не інвестор, бо майно згідно “Договору про спільну діяльність” залишається власністю Тернопільтепла, хоча гроші ми за нього повертаємо) вище здоровя і безпеки тернополян, котрі віддають свої гроші за послуги Теплокомуненерго.
Відео ілюструє весь цинізм службовців міської ради, котрі готові зневажити думку громади, лиш би інвестор, котрий навіть не зробив державної екологічної експертизи, залишився задоволеним. “Чудовий інвестор” знехтував здоровям тернополян і не поставив фільтри для очистки газів, не провів громадських слухань, без дозволів на викиди спалював торф цілий опалювальний сезон, а на Лесі Українки ще довше. Куди дивляться правоохоронні органи, адже про це писали в усіх ЗМІ, підконтрольних міській раді?
То доки ми будемо пустим місцем на рідній землі?