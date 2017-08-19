Деталі Тернополя. Геометризація простору

Будинки міжвоєння захоплюють – лаконічне й мінімалістичне декорування, прості форми. Естетика підпорядкована функціональності. Власне функціоналізм.

І я не знаю, що мені подобається більше — розглядати, які вони ззовні чи зсередини. Бо ззовні то ідеально зорганізовані форми, мінімалістичне декорування, різноманіття форм вікон, лінії, прямокутники, кола декоративних граток дверей, строгі балкони… А зайшовши до під’їзду, як не насолоджуватися графічною плиткою, строгими вигинами балясин?

Це ідеальний простір для любителів геометрії, чіткості, простоти.

Анна Золотнюк.