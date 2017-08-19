“Тримаю кулаки, щоб “Свобода” часом не припинила цей серіал”, — І. Сороколіт

Екс-“свободівець”, депутат Тернопільської міської ради Іван Сороколіт прокоментував сьогоднішню сесію. На думку народного обранця, чергове блокування входу в мерію для трьох депутатів – найпростіший спосіб показати тернополянам справжнє лице політичних ділків-популістів.

“Завершилась чергова серія комедії “Політичні жуліки проти тернополян”. Тримаю кулаки щоб “Свобода” часом не припинила цей серіал.

Простішого способу побачити тернополянам справжнє лице політичних ділків-популістів, котрі захищають злочинні та аморальні оборудки міської ради, годі й шукати.

Активна громадськість та пересічні тернополяни мають бути готові, що здолати цю “ракову пухлину” міста буде непросто.

Хвороба пустила свої “метастази” досить глибоко.

Як бачимо, завдяки спільним зусиллям та наполегливості ми долаємо цей гібридний вірус, котрий вміло намагався маскуватись у вишиванку, патріотичні гасла й тему російсько-української війни.

Тішусь, що в Тернополі розвивається справжнє громадянське суспільство не дивлячись на усі зусилля Сергій Надала та його найманців.

Попереду у нас багато роботи. Ми тільки починаємо”.