Із залізничною лікарнею на вул. І. Франка в Тернополі можна помаленьку прощатися

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналістка газети “Номер один” Зоряна Гарасимів.

“У тему залізничної лікарні. Останнім часом стан її будівлі на Франка викликав бурхливе обговорення, — пише журналістка. — Але змушена всіх засмутити, з лікарнею ми можемо помаленьку прощатися. Поясню, чому. Корпус на Франка повністю передали в оренду такому собі ТОВ “Бонус Медікус”. Зробили це в два етапи. У вересні минулого року віддали майже дві тисячі квадратів, а у квітні цього року ще 1300. Ясна річ, що підприємство зареєструвалося за кілька місяців до того, як отримало в оренду цей об’єкт. Це вже традиція)

За даними аналітичної довідки YouControl, ТОВ зареєстроване на вул. Руській. Кінцевий власник – Володимир Григорчук. Майже рік приміщення в оренді, але воно так не запрацювало. Хоча й призначалося для медичної діяльності. При цьому, за офіційними даними міської ради, ТОВ сплачує по 160 тис. грн. оренди кожного місяця. Нормальний бізнес? Видно, людина має зайві гроші.

А тепер не про офіційне. Як розповіли мені добрі люди, на кінець року будівлю готують під приватизацію. Вгадайте, хто має першочергове право. Правильно, той хто щомісяця платив за нього купу грошей. А ще, відповідно до оновленого генплану, ніяка вже там не лікарня. Зміненого “Діпромістом” документу я поки не бачила, але архітектори розказують, що на ньому ніякої лікарні вже нема, а шестиповерхова будівля. Отак-от. Справді, на будівлю без сліз не глянеш, але, думаю, скоро її відремонтують до невпізнання”.

Світлини Зоряни Гарасимів.