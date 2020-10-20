«Міський голова не краде, не бере хабарів, не займається бізнесом», – Леонід Бицюра про власну філософію управління містом

Презентуючи у Тернопільському драмтеатрі ім. Т. Шевченка свою програму, кандидат на посаду міського голови Тернополя Леонід Бицюра акцентував увагу присутніх на цінностях урядування, які стануть пріоритетними у разі його обрання очільником міста.

«Цінності урядування – це те з чого формується політика на рівні міста, з чого складається концепція і філософія управлінських рішень міського голови, депутатського корпусу, виконавчого комітету, фахівців та працівників усіх структурних підрозділів міської ради, та керівників та працівників комунальних установ , підприємств та організацій.

Отже перший ключовий пункт: «Міський голова не краде, не бере хабарів, не займається бізнесо»м. Це ключовий тезис з яким я йду до тернополян і готовий власне його сповідувати, у разі обрання мене головою. Міський голова має дуже багато роботи і тому свій час повинен приділяти адмініструванню і управлінню містом, а не бізнесу», – зазначив Леонід Бицюра.

Наступне, «Депутати не голосують за хабарі», припиняється ганебна практика пайок і щомісячних платежів, які не просто є гріхом і злочином, але вони деформують свідомість тих людей, які обрали для себе депутатський мандат за покликанням.

«Виконком формується з мотивованих фахівців». Більшість в міській раді об’єднується задля розвитку міста. Як я називаю, це буде розмова на березі. Після обрання міського голови, формування більшості у міській раді, формування депутатського корпусу, в нас відбудеться розмова зі всіма депутатами і керівниками фракцій, ми будемо говорити про базові принципи, які будуть сповідуватися всіма владними рівнями для роботи у наступній каденції. Дуже важливо, щоб ця більшість була організована власне на тих цінностях і тих ключових напрямних які заявлені у програмі. І власне перші три пункти стануть канвою для роботи депутатського корпусу більшості у міській раді», – зазначив Леонід Бицюра.

Наступними пунктами він відзначив:

Громада міста активна в житті міста.

Тернопіль взаємодіє з владою області та сусідніми ОТГ.

Взаємодія з державною і обласною владою щодо спільного фінансування робіт по довгобуд, 25 школі на вул. Бригадній, будівництві мультиспортивного палацу спорту, проектуванні альтернативних полігонів ТПВ та водозабору.

Звертаючись до усіх тернополян Леонід Олексійович зазначив, що влада має перестати бути відособленим середовищем і має працювати з громадою. Кандидат на посаду міського голови закликав жителів Тернополя до активної взаємодії і участі в житті міста, від безпосередньо самого голосування на виборах, і до реалізації власних проєктів, бачень та ідей щодо розвитку Тернополя.

«Дуже важливо розуміти, що міська влада, яким би не був бюджет, не здатна самостійно реалізувати великі інфраструктурні проєкти, які сягають 2100 або 300 мільйонів гривень. Це може бути результатом ефективної взаємодії та діалогу між міською радою, міським головою, профільними міністерствами, кабміном. Вищою владою в країні і безумовно регіональною владою. Міський голова це головний переговорник міста Тернополя та його представник.

Не випадково згадав проектуванні альтернативних полігонів ТПВ та водозабору. На зустірчах із ЗМІ та тернополянами я говорю про те, що місту потрібно реалізувати два великих мільярдних інфраструктурних об’єкти – це по-перше альтернативний водозабір і водогін. І по-друге – це відбір, проєктування та влаштування альтернативного полігону ТПВ. Ситуація дуже проста, 76-77 рік, коли проєктувалися і водозабір і полігон ТПВ в Малашівцях, вони були споруджені по сусідству з недотримання санітарних і державних будівельних норм»., – підкреслив політик.