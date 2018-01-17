Хто не дотримується правил – жорстко карається, – Солонтай про нездорову ситуацію у Тернополі

Один з лідерів партії та член політичної ради Сила Людей Олександр Солонтай прореагував на нездорову ситуацію в Тернополі – Андрій Палюх почав публічно звинувачувати тернополян Івана Сороколіта та Ігоря Турського, які лише написали заяву на вступ у партію, у рейдерстві.

За словами Олександра Солонтая, “Сила Людей” відрізняється від інших партій тим, що діє за чіткими та прозорими правилами. Їх дотримання вкрай важливі.

Саме згідно цих правил у свій час я був як обраний першим керівником партії, так і само обиралися наступні. У партії немає поняття “дозволу на вступ”, власника партії чи місцевих осередків. Але той хто не дотримується правил – жорстко карається, аж до виключення. Виріш ує не господар, а члени партії, сильні люди, які беруть на себе відповідальність, – пише відомий політик у мережі Фейсбук.

Окремі лідери «Сили Людей» і Олександр Солонтай в тому числі, неодноразово запрошували Івана Сороколіта та Ігоря Турського долучитись до їхньої команди. Лідери “Сила Людей” уважно слідкують за їх діяльністю протягом останніх років і переконані, що присутність в наших лавах таких особистостей допоможе розвиватись як місцевій організації, так і партії в цілому. Особливо, якщо зважити на потребу посилення Сили Людей в Тернопільській області, – коментує Олександр Солонтай. Також дуже позитивно оцінюємо, що долучення Турський та Сороколіт роблять максимально публічно та прозоро, повідомивши відкрито про написання заяв, а не про довершений факт вступу.

Знаю, що Івана Сороколіта та Ігоря Турського запрошували також інші політичні сили. Окремі представники навіть привітали мене з тим, що «Сила Людей» вполювала дійсно сильних людей. І мені вдвічі приємно, що серед «розпіарених брендів» та партій, що живуть за кошти олігархів або корупційних схем, тернополяни обрали саме «Силу Людей».

Мені незрозумілі ряд тез, котрі озвучуються в публічній сфері окремими членами, які вимагають погоджувати вступ в лави партії з ними персонально, залежно від території. Такого ніколи не було і не буде в справжній партії. Такі дії наносять шкоду іміджу й допомагають олігархічним партіям вождистського типу боротись з «Силою Людей». Тому я буду ініціювати розгляд даного питання на засіданнях центральних органів. Олександр Солонтай наполегливо просить всіх діяти в рамках статуту, а не в ЗМІ, і якщо є застереження чи то по конкретних людях, чи до правил діяльності, то ініціювати їх розгляд на засідання політради або з’їзду. Нагадуємо, що найближчі відбудуться 3 та 4 лютого 2018 року в м.Києві.