Честный бизнес с ELDORADO.ua

Появление сети «Эльдорадо» на рынке бытовых приборов начинает свой отсчет в 1999 году. Изначально компания была создана в качестве регионального подразделения. Но в планах руководства стояло образование самостоятельного игрока на рынке электроники, и уже в 2013 году произошло отделение от иностранных учредителей. С этого момента молодая компания начинает свою деятельность, обретая статус полностью украинской.

Также, для доказательства своей вербальной ценности, компания Эльдорадо сменила название фирмы на ELDORADO.ua, обозначив, что полностью относится к Украине. Деятельность ритейлера не осталась незамеченной. На сегодняшний день Эльдорадо находится на 56 месте в Forbes, входит в раздел из 100 крупнейших частных компаний Украины.

На момент 2007 года фирма открыла более 110 магазинов бытовой техники и электроники, которые были расположены в 43 городах. В тот же период открылся и онлайн-маркет Эльдорадо. На проект ушло более 150 тысяч долларов, но он очень быстро окупился из-за значительного прироста покупателей со всех уголков Украины. Ведь теперь бытовая техника и электроника была доступна к покупке в тех населенных пунктах, где нет физически магазина, а потребность в качественной продукции высока.

За 2009 и 2011 год проект смог перекупить такие сети как Домотехника, АБВ, Мегамакс, а также перетянула на свою сторону мировых ритейлеров BestBuy и Mediamarket.

В 2013 году компания полностью переходит под управление украинского менеджмента и считается украинской компанией по всем показателям.

Один из самых крупных проектов в Украине

По данным Forbes в Эльдорадо работает 3093 специалиста. Основателем является Виктор Полищук, а руководит более сотней магазинов — Вера Витинская.

В 2020 году Эльдорадо участвовала в волонтерском движении Красного креста. Более 100 наборов бытовых приборов и электроники были переданы украинским больницам.

Через год Эльдорадо снова приняла участие в благотворительности. Совместно с брендом Gelius были собраны средства на хирургический инструмент для проекта «Энергия маленьких сердец». Дорогие и высокоточные инструменты сейчас служат для осуществления экстренных операций у новорожденных детей.

Эльдорадо ощущает ответственность перед своими потребителями. Как только война дала о себе знать, основатели фирмы перестроили формат работы на удаленный. Помогали сотрудникам из горячих точек и боевых действий перебраться в более безопасные места. С 26 февраля, после понимания ситуации, часть работы была восстановлена, где это было возможно. Технику, как и прежде, можно купить онлайн с доставкой в те регионы, где работают представительства почтовых служб.

Компания возобновила торговлю своей продукцией, в настоящее время поставляет электронику военным силам Украины.

Эльдорадо — один из самых обширных и удавшихся проектов в Украине. Крупнейшая сеть бытовой электроники узнаваема на все территории Украины, а в части своего сегмента входит в тройку самых развитых и лучших проектов на рынке.