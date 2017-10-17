І “кесарили”, і пухлину забрали – допомоги потребує 31-річна тернополянка

На сімнадцятому тижні вагітності у тернополянки виявили онкологію. Медикам вдалось дотягнути вагітність до 36-го тижня. Далі – кесарили і «забрали» пухлину. Маля – здорове. А ось матусі потрібне ще лікування. Попереду – хіміотерапія. Жінці потрібна допомога.



Про потребу допомогти молодій матусі Юлії Шафранській поширюють інформацію у ФБ її друзі. Жінка нещодавно народила дівчинку. А вдома її ще чекає 8-річний син. Друзі Юлії просять допомогти фінансово, адже попереду у жінки тривале лікування. А грошей, наразі, не дуже вже і вистачає.

Скільки ж конкретно потрібно грошей, як розповіла сама Юлія Шафранська, наразі ще і самі не знають.

– Онкологію виявили на 17-18 тижні вагітності, – розповідає вона. – Спершу думали, аби дотягнути хоча б до 32 тижня. Але вдалось дотягнути до повного 36 тижня. Прокесарали 26 вересня – малеча величенька, здоровенька – 3350. Під час кесарського розтину забрали пухлину… Була у нас подвійна операція. Завтра, 13 жовтня, мене вже виписують з гінекології, далі буде курс хіміотерапії.

Наразі родина очікує результатів аналізів з Києва. Як тільки жінка трохи окріпне, за тижнів два, мають почати курс хіміотерапії.

Охочі допомогти молодій матусі можуть підтримати її фінансово. Кошти можна переказувати на картку ПриватБанку 5168 7573 2018 4718 .

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