Тернопільських апатридів закликають звернутися в міграційну службу

В Україні проживає близько 30 тисяч осіб без громадянства або осіб із невизначеним громадянством – апатридів. Є вони практично у всіх областях, не виключення і Тернопільщина, – повідомляє прес-служба УДМС України в Тернопільській області.

Більшість з цих осіб – вихідці з колишніх республік СРСР, які досі, в силу різних причин, проживають в Україні з радянськими паспортами або й взагалі без документів, – пояснюють у міграційній службі Тернопільщини. – При цьому багато із них не знають, що мають підстави для набуття громадянства або оформлення дозволу на імміграцію в Україну.

Не маючи жодного дійсного документа, який би посвідчив їхню особу, апатриди (особи без громадянства – ред.) самі ж обмежують себе у правах, адже без паспорта не можливо приміром отримати пенсію, оформити субсидію чи взяти кредит. Страждають і їхні діти, які досягнувши 18-річного віку, через відсутність документів у батьків не мають правових підстав на оформлення особистих документів.

Відтак осіб без громадянства, які тривалий час проживають в Україні з недійсними паспортами чи без них і хочуть виправити цю ситуацію, закликають звертатися в підрозділи міграційної служби за місцем проживання.

Довідково: особи без громадянства (апатриди) – це особи, які проживають на території певної держави, але не є його громадянами і не мають доказів свого відношення до громадянства іноземної держави.