Новини Тернополя 

Книги тернопільської письменниці – відтепер в одній з найбільших бібліотек світу

Irena 45 Views Прокоментуй!

Книги письменниці Любові Бурак (псевдонім Дзвінка Торохтушко) тепер доступні для читачів національної бібліотеки Великої Британії. Нещодавно сюди передали дві книги Дзвінки – «Масік» і «Фотограф».

«Щиро дякуємо за подаровані нашій бібліотеці надзвичайно цінні книги, – йдеться у вдячному листі з бібліотеки. – Вони збагатять нашу книгозбірню і знадобляться багатьом науковцям, котрі цікавляться сучасною українською літературою».

Переконані, читачі Великої Британії будуть приємно здивовані талантом нашої Дзвінки Торохтушко.

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