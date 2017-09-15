Книги тернопільської письменниці – відтепер в одній з найбільших бібліотек світу

Книги письменниці Любові Бурак (псевдонім Дзвінка Торохтушко) тепер доступні для читачів національної бібліотеки Великої Британії. Нещодавно сюди передали дві книги Дзвінки – «Масік» і «Фотограф».

«Щиро дякуємо за подаровані нашій бібліотеці надзвичайно цінні книги, – йдеться у вдячному листі з бібліотеки. – Вони збагатять нашу книгозбірню і знадобляться багатьом науковцям, котрі цікавляться сучасною українською літературою».

Переконані, читачі Великої Британії будуть приємно здивовані талантом нашої Дзвінки Торохтушко.