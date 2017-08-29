Креатор-Буд – щорічний  генеральний партнер святкових заходів до Дня міста в Тернополі

Днями Тернопіль відзначив цикл серпневих свят: День прапора, День Незалежності та День міста. В обласному центрі з нагоди святкувань відбулись численні заходи: спортивні змагання, концерти, майстер-класи, Чемпіонат Світу з водно-моторного спорту, пісенні фестивалі та багато іншого.

Уже протягом кількох років поспіль Будівельна компанія “Креатор-Буд” є генеральним партнером усіх святкових заходів, що відбуваються у Тернополі до Дня міста. В рамках святкувань компанія підтримує відзначення Дня державного прапора та Дня Незалежності.

Клмпанія Креатор-Буд є партнером, організатором та ініціатором понад сотні соціальних та благодійних проектів. День міста – це улюблене свято усіх тернополян, гостей з України та з-закордону. Тому на думку генерального директора Креатор-Буду Ігоря Гуди, підтримка компанією подібних заходів є потрібною та актуальною.

— День міста — свято, яке об’єднує всіх, хто любить Тернопіль, усіх мешканців міста, гостей, усіх, хто колись тут був, або ще побуває. Тернопіль — місто справжніх патріотів. Тут ще за радянських часів першими підняли синьо-жовтий стяг над міською радою. Тернополяни одними з перших вийшли на майдан під час Революції Гідності, Хочу подякувати усім тернополянам, які небайдужі до долі рідного міста. Усім громадським активістам, які щодня працюють, щоб Тернопіль ставав кращим, — зазначив Ігор Гуда. — Тернопіль розвивається, він набуває чітких рис європейського міста, ми можемо пишатись тихим , красивим і затишним містом, куди хочеться приїжджати, де комфортно жити.



