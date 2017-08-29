10 ефектних тернопільських сходів
Сходи, мовби кістяк будинку: підтримують зв’язок між поверхами, своєрідна вертикаль буття споруди, навколо якої все закручується (в прямому та переносному значеннях)
А ще сходи — йдеться про ті, що їх подибуєш у старих будинках — надзвичайно ефектний естетичний простір. Люблю розглядати сходинки, перила, поручні, балясини.
Тож ось підбірка сходів середмістя, що їх варто побачити (і знову за алфавітом, без пальми першості).
- Валова, 8. Місце, де добре трохи затриматися. Цей будинок надихає на фантазування про інші часи, спонукає до тривалого розглядання деталей. Особливо мені до смаку вийти на горішній поверх і дивитися, як закручуються сходи, відкидаючи мереживні тіні.
- Валова, 5. Зазирніть сюди, підніміться догори і насолоджуйтеся: перед вами розгорнеться геометричний візерунок, який не залишить байдужим.
- Качали, 4. У цього будинку цікаве планування, і таке ж незвичне конпонування сходів. А ще зверніть увагу на кахлю. Як на мене, вона додає цікавого акценту.
- Коперніка, 1. Люблю ці сходи за їх розмах, за відчуття великого, відкритого простору.
- Опільського, 4. Тут головний герой не так сходи, а колір балясин і те, як вони закручуючись, обрамлюють «картинку».
- Руська, 27. Відверто кажучи, не знаю, що особливого тут. Але ці сходи мені страшенно подобаються. Щось є в тому, з якою грацією вони виводять на другий поверх.
- Руська, 45. Ще один приклад гармонійного поєднання ліній та форм.
- Сагайдачного, 6. Побачивши цей будинок зсередини, вам, на певне, захочеться прийти сюди ще і ще раз. Це одні з найоригінальніших сходів міста. Принаймні, я схожих більше не бачила. Фото не передає їхнього розмаху – вони займають весь внутрішній простір під’їзду.
- Бульвар Шевченка, 10. Величні сходи із красивими балясинами. Поки доходиш до горішнього поверху, встигаєш пофантазувати про минулі часи й тих, хто ступав тут до тебе, хто торкався цих поручнів.
- Бульвар Шевченка, 33. Мене зачаровують вигини цих сходів – їхня плавність, вони нагадують мені хвилі, що неспішно накочуються одна на одну, ідеальні в своїй формі.
Анна Золотнюк.