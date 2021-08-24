Максимко – єдина в Тернопільській області дитина з діагнозом СМА, яка по віку ще піддається лікуванню. А його юна і тендітна мамуся – найсильніша жінка в світі, тому що з усіх сил бореться за його життя і здоров‘я.

Вартість лікування видається космічною, але якщо поділити суму на тисячі добрих сердець українців, то не така вже й вона велика. Ось тільки час… Його залишилося всього 70 днів!..

Для багатьох з нас не буде проблемою поповнити рахунок Максимка на посильну суму.

І ще звертаємося до нашої влади: життя цього маленького тернополянина значно цінніше за усі ваші проекти, забудови, іменні дзвони і флагштоки! А суми, які ви вже виділили для Максимка, настільки мізерні, що мені навіть соромно їх озвучувати. Вони смішні навіть на фоні ваших справді космічних зарплат…

Просимо підтримати Максимка усіх, хто ходить до храму і вважає себе християнином, проявити ту любов до ближнього, якої вчить церква.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

ДЛЯ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ:

MONOBANK

4441 1144 2309 9561

АНТОНИШИН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ (Тато)

ПРИВАТБАНК

5167 9856 6138 7894

АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (Мама)

АЛЬФА-БАНК

5355 5711 0893 7020

АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (Мама)

ОЩАДБАНК

4790 7299 1060 8884

АНТОНИШИН ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (Мама)

ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ІНШИХ КРАЇН:

ПРИВАТБАНК (ДОЛАРОВА)

(USD) 4149 4991 4629 2949

IBAN:UA 2630 5299 0000 0262 0989 4706 080

SWIFT CODE: PBANUA2X

ANTONYSHYN VOLODYMYR (Тато)

ПРИВАТБАНК (ДОЛАРОВА)

(USD)5168 7451 0288 6956

IBAN:UA 2930 5299 0000 0262 0189 5250 856

SWIFT CODE: PBANUA2X

ANTONYSHYN YULIIA (Мама)

ПРИВАТБАНК (ЄВРО)

(EUR) 4149 4991 4629 2931

IBAN:UA 3430 5299 0000 0262 0489 4706 397

SWIFT CODE: PBANUA2X

ANTONYSHYN VOLODYMYR (Тато)

КРИПТО-ГАМАНЕЦЬ

0x68B3719738c84af7bAEF58658844A19550f00b53

Ethereum

bc1qcgphaqkr2f83lzyq47ju95u7duntka0w9eefej

Bitcoin

Сбербанк (Для жителей РФ)

(RUB) 4276 4000 8291 2263

NiKOLAY KOMISARCHUK (Дядя Максима)

PAYPAL: kachunvita@gmail.com

MONEY GRAM: ANTONYSHYN YULIA (Ukrain) ( Не забудьте повідомити номер переказу)

На території Великої Британії отримувач допомоги для Максима:

Olha Oleksiv

Barclays Bank

Sort code 20-95-61

Acc. Number 70680648

Reference (призначення платежу DonationMaxim)

Paypal (£) olya.oleksiv09@gmail.com

Reference: Donations Maxim