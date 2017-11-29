Ми почуємо реальний джазовий вокал звідти, де він і народився, – у Тернополі буде багато джазу

XII Міжнародний фестиваль «JazzBez» відбудеться 1-3 грудня у Тернополі. У транскордонному заході, який відбувається одночасно у Польщі і в Україні, беруть участь 14 польських та українських міст.

– Останні роки ми бачили, що тернополяни дуже прихильно ставляться до цього фестивалю, можна сказати, очікують його. Люди дзвонять, запитують програму, питають, в який день йти. Очікування від фестивалю не завжди справджуються, нам здається, що якийсь колектив буде дуже потужним, а інший менш потужним, а виходить навпаки, – розповідає організатор фестивалю Олег Макогін.

Цього року у перший день «JazzBez» виступлять два колективи з Польщі. Один із них представить свій альбом «Ренесанс» (джазові імпровізації на релігійні тексти). Інший гратиме класичні джазові стандарти і своїй інтерпретації.

– Другий день буде цікавий тим, що буде виступати Дебора Камерон – чорношкіра співачка з Майамі. Ми почуємо реальний джазовий вокал звідти, де він і народився, – каже співорганізатор і незмінний ведучий тернопільського «JazzBez» Сергій Лазо.

Закриватимуть фестиваль український контрабасист світового рівня Марк Токар зі своїм україно-польсько-американським гуртом, а також німецько-американський інструментальний колектив.

Квитки можна придбати у касі Тернопільського драмтеатру ім. Т.Шевченка, у ЦУМі (відділ Konica) та на сайті concert.ua.