Новини Тернополя 

Як тернопільські студенти намагаються врятувати життя свого викладача

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У ТНПУ ім. В. Гнатюка на географічному факультеті відбувся благодійний ярмарок. Студенти продавали солодощі, а виручені гроші збираються передати на лікування викладачеві Олегу Садовнику.

“Студентська громада та викладацький колектив вважають, що якщо хорошого друга, чудового викладача і завжди життєрадісну людину спіткали важкі життєві випробування, він однозначно потребує підтримки, — йдеться на сайті університету. – Організаторами заходу виступили студенти факультету, участь у ньому взяли і викладачі. Від груп факультету були представленні різноманітні смаколики, фрукти і гарячі напої”.

Продукція на ярмарку Смаколики

Продукція і смаколики на ярмарку

Ярмарок своєю участю підтримали профспілковий комітет студентів та студентський уряд університету. Також організатори заходу завітали на декілька кафедр і до деканатів інших факультетів із пропозицією придбання смаколиків для благородної мети. Всі радо долучились до акції.

. Підготовчий етап
 Підготовчий етап

Хід ярмарку
Хід ярмарку

Привабливі смаколики
Привабливі смаколики

 Колектив ТНПУ звертається до небайдужих долучатися до збору коштів, оскільки він ще триває.

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Садовник Лілія Михайлівна (дружина).

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