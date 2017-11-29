Як тернопільські студенти намагаються врятувати життя свого викладача
У ТНПУ ім. В. Гнатюка на географічному факультеті відбувся благодійний ярмарок. Студенти продавали солодощі, а виручені гроші збираються передати на лікування викладачеві Олегу Садовнику.
“Студентська громада та викладацький колектив вважають, що якщо хорошого друга, чудового викладача і завжди життєрадісну людину спіткали важкі життєві випробування, він однозначно потребує підтримки, — йдеться на сайті університету. – Організаторами заходу виступили студенти факультету, участь у ньому взяли і викладачі. Від груп факультету були представленні різноманітні смаколики, фрукти і гарячі напої”.
Продукція і смаколики на ярмарку
Ярмарок своєю участю підтримали профспілковий комітет студентів та студентський уряд університету. Також організатори заходу завітали на декілька кафедр і до деканатів інших факультетів із пропозицією придбання смаколиків для благородної мети. Всі радо долучились до акції.
Підготовчий етап
Хід ярмарку
Привабливі смаколики
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Садовник Лілія Михайлівна (дружина).