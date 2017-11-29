Як тернопільські студенти намагаються врятувати життя свого викладача

У ТНПУ ім. В. Гнатюка на географічному факультеті відбувся благодійний ярмарок. Студенти продавали солодощі, а виручені гроші збираються передати на лікування викладачеві Олегу Садовнику.

“Студентська громада та викладацький колектив вважають, що якщо хорошого друга, чудового викладача і завжди життєрадісну людину спіткали важкі життєві випробування, він однозначно потребує підтримки, — йдеться на сайті університету. – Організаторами заходу виступили студенти факультету, участь у ньому взяли і викладачі. Від груп факультету були представленні різноманітні смаколики, фрукти і гарячі напої”.

Продукція і смаколики на ярмарку

Ярмарок своєю участю підтримали профспілковий комітет студентів та студентський уряд університету. Також організатори заходу завітали на декілька кафедр і до деканатів інших факультетів із пропозицією придбання смаколиків для благородної мети. Всі радо долучились до акції.



Підготовчий етап



Хід ярмарку



Привабливі смаколики

Колектив ТНПУ звертається до небайдужих долучатися до збору коштів, оскільки він ще триває.

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Садовник Лілія Михайлівна (дружина).