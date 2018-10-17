Поржавілі труби та примітивне обладнання, – тернополянам дозволили зайти у приміщення котельні на торфі (фото)

Вчора відбулися чергові збори біля котельні, що на вулиці Київська 3с. До людей знову приїхали представники “Теплокомуненерго”. Протестувальники не отримавши відповідей вирішили знову перекрити дорогу. Вони розділились на дві частини – одні перекрили дорогу біля “Бахусу”, що на вулиці Тарнавського, інші біля “Оріону”, – пише Терміново.

Сьогодні директор ТОВ “Тернопільтепло” погодився завести трьох людей у приміщення котельні.

“Сьогодні зайшовши у котельню ми побачили поржавілі труби. У приміщені є два котли, достатньо примітивне обладнання, яке було актуальне, мабуть у 80-х роках. Зараз при нових технологіях це не те, що смішно, а страшно.В мене таке враження, що нам пробують “жигулі” продати за ціною “ламборжині”. А найгірше те, що все рівно немає фільтра на газ, є система очищення лише яка вловлює золу”, – розповідає Юлія Мамчак.

Крім того Юлія Зазначає, що до найблищого будинку відстань приблизно 15 метрів, а це вже не відповідає нормам.

Проте директор ТОВ “Тернопільтепло” каже, що всі дозвільні документи є.

“Будівництво відповідає усім нормам. Є всі дозволи на будівництво. Всі заборони, які існували – усунуті. У нас поки немає чітко визначеного плану здачі котельні в експлуатацію”, – каже директор “Тернопільтепло” Андрій Дмитраш.

Додамо, що люди боряться із будівництвом котелень на торф’яному паливі вже близько двох років. Минулого тижня протестувальники впродовж трьох днів перекривали дорогу. Вчора люди зібрались на чергові збори та вирішили зову перекривати дорогу до того моменту поки не припиниться будівництво котельні, або ж поки до протестувальників приїде мер міста Надал.