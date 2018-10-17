Книга рекордів Тернополя поповнилася чотирма оригінальними рекордами

Аліна Дадерко, якій усього 11 років, за 31 секунду розповіла байку Леоніда Глібова «Коник-стрибунець».

– Я дуже хотіла зробити щось особливе, адже не раз чула про людей, які встановлюють рекорди, – каже дівчинка. – Я вивчила цей вірш і повторювала його величезну кількість разів щодня. Я хвилювалася перед сьогоднішнім виступом, боялася, що забуду якесь слово, зіб’юся. Ви навіть не уявляєте, яка я рада, що мені вдалося це зробити!

Брат дівчинки, 13-річний Віталій Дадерко, відтиснувся від підлоги аж 80 разів з опорою на цвяхи довжиною 10 см. До рекорду готувався два місяці. Хлопець займається важкою атлетикою й успішно виступає на різноманітних змаганнях.

Андрій Балабух з Яблунова підняв однією рукою дві гирі вагою по 16 кілограмів, поставлені одна на другу.

Рекордсмен України Василь Шевчук з Хоросткова, про якого вже писав “Наш ДЕНЬ”, відтиснувся 38 разів, спираючить руками на ножі, а ногами на вершечки цвяхів. Досі ніхто вправи такої складності не виконував, тому цей результат, як і три попередні, стали рекордом Тернополя. Василь Шевчук у рідному місті облаштував спортивний майданчик, де безкоштовно можуть тренуватися діти.

– Я хочу своїм прикладом популяризувати спорт і здоровий спосіб життя для дітей і молоді, – каже пан Василь. – На жаль, цього року я серйозно травмував руку. Але зумів відновитися і вже активно тренуюся. Зупинятися на досягнутому не планую.

Також у нашому місті є талановиті хлопці, які блискавично складають кубик-рубик. Напередодні у Центрі науки вони стали переможцями змагань. Їм вручили свідоцтва про рекорд. Віталій Ренасевич складає кубик-рубик 3Х3 за 12 секунд, рекорд Назара Скочипця для кубика 4Х4 – 60 секунд. Наприкінці свята для школярів організували спортивні змагання.

Всього у тернопільській «Книзі рекордів» вже понад три десятки досягнень жителів міста й області.

– Наша “Книга рекордів” мотивує людей працювати над собою, вдосконалювати свої вміння. Вона демонструє, що людина, коли захоче, може зробити неможливе, – каже заступник міського голови Леонід Бицюра. – У цій книзі ми зібрали всі найяскравіші досягнення, як і дорослих, так і маленьких тернополян. Віримо, з кожним роком їх ставатиме все більше.

Інна Матуш.