У центрі Тернополя бабуся доживає свого віку, а соціальна служба не реагує (фото)

Вже більше двох років тернополянка Галина Струк спостерігає на вулиці Чорновала за старою бабусею, яка сидить і доживає віку. Про це жінка пише у мережі Фейсбук.

За її словами, бабуся є безхатченком та іноді живе у лісі. Коли її запитали, чи можна приносити речі, вона зраділа і сказала, що дещо переховує у лісі.

Але, це Людина, це жінка доволі похилого віку, вона не вживає алкоголь, не просить грошей. Вона сидить і доживає віку. Коли їй дала подушку, бабулька не повірила, що може нею користуватись…

Але про головне…

Соціальну службу турбувала вже разів 5-6, навіть скидала дані дислокації на Viber. То не застають на місці, то самі не на місці. Тільки я застаю. Соцслужби! Ви отримуєте зарплату! Прилаштуйте жінку, їй потрібно медичне обстеження (у сумочці має купу медикаментів), ванна, чистий одяг і місце проживання.