Господар із Тернопільського району вирощує нутрії трьох мастей

Михайло Гнатів із Мишкович Тернопільського району переконаний, що розводити нутрії вигідніше, ніж кролів. Тому що вони не перебірливі у кормах, не потребують особливого догляду, а хутро і м’ясо нутрій перевершують за цінністю кролятину.

Ще чотири роки тому господарка пана Михайла нагадувала міні-кролеферму. Нині ж тут мешкають нутрії, які, за словами чоловіка, утримувати в рази вигідніше.

– Кролі більш вибагливі у харчуванні, їх треба вчасно щеплювати, інакше хворітимуть, – каже чоловік. – У нутрій все навпаки: у них міцний імунітет і вони не потребують особливого догляду. Люблять траву, із задоволенням їдять варені та сирі кормовий буряк і моркву, кабачки, гарбузи, виполені на городі бур’яни. Також щодня їм даю кілька сирих картоплин. Часто готую для нутрій страву з овочевих відходів: кидаю у каструлю картопляну та бурякову шкірки, заливаю водою і ставлю на вогонь. Як тільки вода закипить – знімаю з плити. Щоб забезпечити тварин кальцієм, до їхнього раціону додаю кісткове борошно. Кожного дня до кормів всипаю столову ложку солі.

Взимку дбайливий господар готує для тварин кашу із мелених кукурудзи, пшениці і ячменю, а також тішить їх соломою та сушеною люцерною, які одночасно служать і кормом, і підстилкою. Але перегодовувати самку не можна. Жирні нутрії важко вагітніють. Краще у цей період дати їм соковитих кормів та води.

– Здорова нутрія у рік народжує два-три рази, – розповідає Михайло Гнатів. – Під час перших пологів приносить чотири-п’ять діток, за наступні вагітності, які тривають чотири з половиною місяці, – вісім-дванадцять нутренят. Новонароджені дуже активні, на світ з’являються зрячі, з шерстю і з маленькими зубцями, завдяки яким вже наступного дня вони споживають дорослу їжу. Крім того, впродовж перших 45 днів життя дитинчата харчуються материнським молоком.

Мишковицький господар має нутрії трьох мастей: стандартні, чорні та перламутрові. У дев’ять місяців тварина зазвичай важить сім-вісім кілограмів. У півторарічному віці самці можуть сягати 12 кілограмів. Влітку своїх підопічних чоловік утримує в металевих клітках, де встановив ванни-поїлки. Хоч нутрії невибагливі, втім слід пильнувати, аби вони не відморозили лапи і хвіст. Тому восени пан Михайло переселяє їх у змуровані вольєри.

Тим, хто хоче вирощувати нутрії, Михайло Гнатів радить вибирати тварин із блискучою шерстю та яскраво-оранжевими зубами. Своїх гризунів господар розводить заради м’яса. «Воно дієтичне, за смаком дещо нагадує кролятину, але більш ніжне і соковите, – каже пан Михайло. – З нього дружина готує перші страви, смачне воно у запеченому вигляді. З цього м’яса також вдаються смачні шашлики і ковбаси».

Марія БЕЗКОРОВАЙНА, Газета “Сільський господар плюс”.