Новини Тернополя 

Господар із Тернопільського району вирощує нутрії трьох мастей

Irena 25 Views Прокоментуй!

Михайло Гнатів із Мишкович Тернопільського району переконаний, що розводити нутрії вигідніше, ніж кролів. Тому що вони не перебірливі у кормах, не потребують особливого догляду, а хутро і м’ясо нутрій перевершують за цінністю кролятину.

Ще чотири роки тому господарка пана Михайла нагадувала міні-кролеферму. Нині ж тут мешкають нутрії, які, за словами чоловіка, утримувати в рази вигідніше.

– Кролі більш вибагливі у харчуванні, їх треба вчасно щеплювати, інакше хворітимуть, – каже чоловік. – У нутрій все навпаки: у них міцний імунітет і вони не потребують особливого догляду. Люблять траву, із задоволенням їдять варені та сирі кормовий буряк і моркву, кабачки, гарбузи, виполені на городі бур’яни. Також щодня їм даю кілька сирих картоплин. Часто готую для нутрій страву з овочевих відходів: кидаю у каструлю картопляну та бурякову шкірки, заливаю водою і ставлю на вогонь. Як тільки вода закипить – знімаю з плити. Щоб забезпечити тварин кальцієм, до їхнього раціону додаю кісткове борошно. Кожного дня до кормів всипаю столову ложку солі.

Взимку дбайливий господар готує для тварин кашу із мелених кукурудзи, пшениці і ячменю, а також тішить їх соломою та сушеною люцерною, які одночасно служать і кормом, і підстилкою. Але перегодовувати самку не можна. Жирні нутрії важко вагітніють. Краще у цей період дати їм соковитих кормів та води.

– Здорова нутрія у рік народжує два-три рази, – розповідає Михайло Гнатів. – Під час перших пологів приносить чотири-п’ять діток, за наступні вагітності, які тривають чотири з половиною місяці, – вісім-дванадцять нутренят. Новонароджені дуже активні, на світ з’являються зрячі, з шерстю і з маленькими зубцями, завдяки яким вже наступного дня вони споживають дорослу їжу. Крім того, впродовж перших 45 днів життя дитинчата харчуються материнським молоком.

Мишковицький господар має нутрії трьох мастей: стандартні, чорні та перламутрові. У дев’ять місяців тварина зазвичай важить сім-вісім кілограмів. У півторарічному віці самці можуть сягати 12 кілограмів. Влітку своїх підопічних чоловік утримує в металевих клітках, де встановив ванни-поїлки. Хоч нутрії невибагливі, втім слід пильнувати, аби вони не відморозили лапи і хвіст. Тому восени пан Михайло переселяє їх у змуровані вольєри.

Тим, хто хоче вирощувати нутрії, Михайло Гнатів радить вибирати тварин із блискучою шерстю та яскраво-оранжевими зубами. Своїх гризунів господар розводить заради м’яса. «Воно дієтичне, за смаком дещо нагадує кролятину, але більш ніжне і соковите, – каже пан Михайло. – З нього дружина готує перші страви, смачне воно у запеченому вигляді. З цього м’яса також вдаються смачні шашлики і ковбаси».

Марія БЕЗКОРОВАЙНА, Газета “Сільський господар плюс”.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *