Тернопіль на рідкісних світлинах 1918 р.
19 липня 1917 р. надійшов наказ про поспішну евакуацію міста та околиць. Росіяни почали нищити військові об’єкти. Наступного дня з’явилися німецькі аероплани, що бомбили залізничну станцію. Серед відступаючих виникла паніка. У суботу, 21 липня, о 15-й год. підпалили касарні біля замку. Великі пожежі палали чотири дні. До них спричинилися російські солдати під проводом офіцерів. Вони методично кидали бочки з гасом (бензином) усередину будинків. Пожежників до гасіння вогню не допускали. Таким чином місто перетворилося на руїни. Військо не дозволяло виносити майно громадян. Із 2285 житлових і громадських будинків повністю зруйновано 127 і частково — 70, із 538 господарських будівель повністю знищено 59 і частково — 70.
У полум’ї згоріли кращі поверхові будинки на вулицях 3-го Мая (САГАЙДАЧНОГО), Міцкевича, Тарновского, Бродзіньского, Агенора, вся забудова вулиць Перля і Львівської. Були знищені залізничний двірець, Старий замок, Державна Прокуратура, Офіцерське Казино, Іпотечний Банк, млин Рудольфа Ґалля. Висаджено в повітря міську електровню, будинок Промислової Школи на Зарудді, залізничний міст на вул. Смиківецькій, перехід через колії, що вів до парку — “Нового Городу”. Пограбовано аптеку Крижанівського, а потім підпалено. Пошкоджено Магістрат, Вчительську Семінарію, вежу Парафіяльного костьолу та його інтер’єри. Всі товарні крамниці розграбовано, церковні дзвони вивезено. Уціліли лише готель “Подільський”, Міська Ощадна Каса, будинок “Сокола”, Австро-Угорський Банк та забудови Микулинецького передмістя. Пожежі та грабежі тривали й у неділю 22 липня 1917 р.
Джерело http://www.badatelna.eu/fond/181125/inventar/?q=Tarnopol
Уривок із книги Ігора Дуди + відео https://www.youtube.com/watch?v=z8yG8oiO09M