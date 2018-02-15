Тернопільська школярка Соломія Закордонець знялася у детективному фільмі “Позивний Бандерас”

В основі сюжету – реальні події на сході України, що стались у зоні АТО в 2014 році. Демонструватимуть стрічку в кінотеатрах України вже навесні.

Бюджет фільму – майже 40 мільйонів гривень, половина з них – гроші Держкіно. Соломія Закордонець зіграла у стрічці місцеву жительку. Хоча дівчинка відвідує тернопільську кіношколу, каже, на роль її взяли випадково, помітивши на кастингу, на якому обирали акторів для іншого фільму.

Соломія Закордонець – учениця 6 класу Великоходачівської школи 1-3 ст.

Дівчинка зізнаться, що напередодні зйомок дуже хвилювалась:

“Взагалі я переживала, бо це мій перший досвід роботи у кіно, на знімальному майданчику я була єдиною дитиною, всі інші-дорослі, тому я переживала, як я зможу вжитися в роль і спрацюватися з дорослішими. Але на майданчику була дуже дружна атмосфера, всі до мене підходили і казали, що все буде добре, і за допомогою цієї підтримки мені все вийшло.

Ця дівчинка, яку я граю- героїня Тоня-дівчинка, яка живе на сході, і я мала розмовляти російською мовою, що для мене було трохи важко, але я читала книжки російською, тому було легко вжитися в роль.”

Наталія Назар