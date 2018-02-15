“Автомайдан” на Тернопільщині “накрив” нелегальний склад лісової продукції

Після погроз невідомих осіб активістці “автомайдану”, представники ТО ВО “Автомайдан” вирішили відвідати м. Монастириська і з’ясувати, чи легально працює склад, поблизу якого Ірина Ванат затримала вантажівку із лісовою продукцією, і за що погрожували жінці.

По приїзду ми одразу ж відвідали склад, де саме завантажували дубом машину з Івано-Франківськими номерами. З’ясували, що продажем деревини вроздріб підприємство не займається, а чи має воно відповідні дозволи, пішли з’ясовувати в Монастириську міську раду. На жаль, ні міського голови, ні його заступника не виявилось на місці, то ж, ми поспілкувались із секретарем МР Василем Іванцівим.

Від В.Іванціва нам вдалося дізнатися, що розташований сумнівний склад за адресою вул. Галицька, 45 і 48г на території колишньої тракторної бригади, яка є комунальним майном. У липні 2017 р. орендарі просили дозвіл на використання 1.8 га сільськогосподарських земель, але депутати їм відмовили. Останній документ датований 19.12.2013 р. на 1 рік без права пролонгації.

Така позиція міської ради видалася дивною, оскільки комунальні будівлі і земля під ними п’ятий рік експлуатуються під склад лісової продукції безкоштовно. Ми підрахували, що за цей час бюджет райцентру недоотримав понад 1 млн. грн. Від імені осередку «Автомайдану» ми написали у міську раду звернення, в якому попросили перевірити, чи не відбувається рейдерське захоплення землі і майна за адресою Галицька, 45 і 48г.

Далі ми пішли у райвідділок поліції, де мали розмову із його начальником Владиславом Лазебніком. З його слів, кримінальне провадження щодо погроз активістці «Автомайдану» Ірині Ванат скероване до суду із формулюванням «дрібне хуліганство». Правоохоронці Монастирисьок пообіцяли перевірити діяльність складу, яке веде підприємницьку діяльність на території колишньої тракторної бригади.

– Запити розіслані по всіх інспекціях, починаючи з податкової і міської ради до самого підприємця, щоб надали інформацію, кому належить земля і приміщення, де працює підприємство, – каже В.Лазебнік.

За нашою заявою, працівники поліції звернуть увагу й на бездіяльність держслужбовців міської ради, які дозволяють підприємству нелегально працювати на території міста.

За час відвідування різних інстанцій з нами двічі намагався зв’язатись керівник сумнівного підприємства, запевняючи, що з документацією все гаразд і незаконним вивезенням лісу він не займається, справно сплачує податки у бюджет міста, а невдовзі тут відкриється українсько-польське підприємство. Задля справедливості ми воліємо віддати справу у руки компетентних органів, які розставлять всі крапки над «і».

14 лютого на 8.00 год. була запланована комісія із представників різних служб для перевірки діяльності підприємства, яка чомусь не відбулася. Після нашого від’їзду на територію складу прибув будівельний кран, який, вочевидь, мав би вивезти звідти продукцію, але так і залишився бездіяльним.

Ми просимо голову ОДА Степана Барну та начальника ГУ НП Тернопільської області Олександра Богомола взяти справу під особистий контроль, оскільки йдеться про вивіз деревини у величезних масштабах. Додаємо фото Лисої гори в Монастириськах, де добре видно її стан у 2010 і 2018 роках. Нагадаємо також, що Степан Степанович обіцяв проконтролювати розслідування за фактом погрози нашій активістці.

«Автомайдан» продовжує стежити за перебігом подій і чекає на офіційну відповідь Монастириської міської ради та райвідділку поліції.

ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок