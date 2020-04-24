Тернопільський волонтер Назар Хамуляк опублікував вичерпний звіт про роздачу захисних екранів обличчя у Тернополі та області.

“Поки всюди точаться дискусії про те, правдивий вірус чи ні, потрібен карантин чи вже ні – я не буду нічого коментувати, бо не компетентний і не спеціаліст в даному питанні. Тому не знайшов нічого кращого ніж продовжувати робити справу, котру почав раніше.

Під кінець тижня черговий звіт про проведену роботу, якої було дуже багато!

Тепер на фото-звітах не тільки лікарі а й люди, котрі задіяні у підтримці життєдіяльності міста і також щодня наражаються на велику небезпеку підхопити вірус та передати його далі, починаючи зі своїх родин!

Безпека усіх, хто більшою чи меншою мірою задіяний у боротьбі з пандемією в нашому місті та області – зараз найважливіший мій пріоритет!

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З ВАШОЮ ДОПОМОГОЮ, ДРУЗІ (без Вас ніяк), цього тижня великі партії засобів індивідуального захисту (багаторазові захисні екрани обличчя) отримали медичні заклади, котрі працюють з дітками. КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР та Тернопільська Міська Дитяча Поліклініка і її філіали по місту. На фото один із філіалів, педіатри та медсестри м.р. Дружба.



Також своїх відправлень дочекались:

• м. Монастириська – швидка медична допомога та фельдшерсько-акушерські пункти, дякую за ініціативу Світлана Безділь (Grigorenko Svitlana) з Ira Vanat.

• м. Підгайці – швидка медична допомога та фельдшерсько-акушерські пункти, дякую за ініціативу Петро Заставецький Yulya Mamchak!

• м. Підволочиськ – швидка медична допомога дякую за ініціативу Руслан Пеняга

• … та інші мед.заклади де чекаємо на фото звіти про що повідомлю пізніше.

Не міг оминути ту справу, котрою займався 4 роки свого життя, маю на увазі військове волонтерство. Партії індивідуального захисту отримали госпіталі на сході України в зоні проведення бойових дій. Дякую за ініціативу волонтерам Христина Феціца і Кноль Анатолій.

Також тестові партії отримали працівники правоохоронних органів Поліція Тернопільської області. Люди, котрі щодня забезпечують правопорядок в місті та області!

Працівники транспортної сфери Тернопільелектротранс КП. Чесно, саме в це комунальне підприємство міста захисні екрани обличчя передавав з величезним бажанням, бо міські кондуктори (які по віку годяться нам в мами і бабусі) щодня на лінії і перевозять різних пасажирів.

Окрему партію замовив Богдан Яремко для Голос. Тернопільська область

ДОРОГІ НАШІ МЕДИКИ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ ТА ОБЛАСТІ! ЗАЯВКИ НА ВИДАЧУ ЗНОВУ ВІДКРИТІ! Прошу телефонувати мені 067 727 07 57 та повідомити де ще є потреба в такому виді захисту. Ваше здоров’я для нас зараз найголовніше і найцінніше. Ми віримо у Вас та оберігатимемо !!!

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ПІДПРИЄМЦІ ТА ЛЮДИ, КОТРІ можуть допомогти, звертаюсь до вас (бо часто допомагають одні і ті ж), прошу вас також долучатися.

картка 5168 7427 1287 5057 Хамуляк Наталія Миколаївна

телефон (067) 727 07 57 Хамуляк Назар – відповім на усі Ваші запитання

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Цього разу ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ моєму товаришу Volodymyr Habruskyy за те, що активно долучився просто запитавши потреби, взяв і оплатив виробництво саме цієї партії захисних екранів.

Дякую за можливість у придбанні фурнітури Иван Селедець та Деревенських Валентина!

Не можу оминути з подякою мої секретні, домашні відділи зборки захисних екранів. Так-так усі ці партії (близько 1 000 шт.) потрібно нарізати з різних компонентів і вручну зібрати їх докупи. Цим займаються родини моїх однокласниць Оксана Смарж та Оля Пелех.

Друзі, Ви усі ВЕЛИКІ МОЛОДЦІ! ДЯКУЮ ВАМ, ДЯКУЮ УСІМ ХТО ДОЛУЧАВСЯ РАНІШЕ!

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Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом – ЗНОВУ ПРОШУ продумати і здійснювати тестування волонтерів!

Здоров’я усім нам, з Богом! #ДіємоРазом”, — кінець цитати Назара Хамуляка.