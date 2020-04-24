Як дотримуються протиепідемічних заходів у в’язниці на Тернопільщині

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області Володимир Воловник та регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого в Тернопільській області Володимир Шевченко здійснили моніторинг щодо дотримання протиепідемічних заходів та дотримання прав в’язнів в умовах карантину у державній установі «Чортківська установа виконання покарань (№ 26)».

“Через відсутність достатньої кількості вільних приміщень, в установі не забезпечується ізоляція на 14 діб осіб, що прибувають з судових засідань та після проведення слідчих дій. Через це їх розподіляють в камери попереднього перебування, чим наражають на небезпеку зараження інших в’язнів. Всупереч вимогам, в установі не підготовлено окремі приміщення для тимчасової ізоляції та надання медичної допомоги утримуваним особам з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19. Зі слів завідувача медичної частини, для цих потреб буде звільнена палата для стаціонарного перебування хворих на 10 ліжко-місць”, – йдеться в повідомленні.

В Офісі Омбудсмана порадили, що своєчасному виявленню хворих могла б сприяти наявність в медичній частині швидких тестів на грип А та В, SARS-CoV-2.

Також монітори з’ясували, що медична частина не забезпечена витратними матеріалами для відбору проб для проведення лабораторних досліджень, а медичний персонал не забезпечений протиепідемічними костюмами, респіраторами. Єдина цифрова рентгенологічна установка 2007 року випуску перебуває у несправному стані, що унеможливлює проведення медичного дослідження.

“Обслуговуючий персонал несе службу та контактує з ув’язненими у тому ж одязі, що прибув на роботу. В установі відсутні умови та відповідне приміщення для переодягання, що підвищує ризик потрапляння інфекції на територію установи. У разі продовження режиму надзвичайної ситуації та карантинних заходів, установа не забезпечена достатньою кількістю ЗІЗ. Запаси цих засобів, особливо рукавиць, обмежені. Наявні лише 15 захисних костюмів, немає респіраторів”, – зазначили в пресслужбі.

Інших порушень прав в’язнів членами моніторингової групи виявлено не було. Під час спілкування з ними встановлено, що в установі забезпечено проведення щоденних медичних оглядів, прогулянок, забезпечення засобами індивідуального захисту, дезінфекції та прибирання приміщень, умов харчування, дистанційного спілкування з родичами та отримання посилок. Скарг на умови утримання та ставлення персоналу установи не надходило.

Пресслужба