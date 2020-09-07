На Тернопільщині п’яний водій не розминувся з рейсовим автобусом

Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 вересня на автодорозі в м. Бережани. Близько 16.00 годин на вул. Бандери зіткнулись автомобіль «ВАЗ-2107» та рейсовий автобус, що здійснював перевезення пасажирів зі Львова до Кам’янець-Подільського. Внаслідок аварії значних травм зазнав водій «сімки», який був у стані алкогольного сп’яніння.

56-річного потерпілого, з травмами голови, грудей та переломом ноги, госпіталізували в Бережанську районну лікарню.