У міських дитячих поліклініках Тернополя запрацювала «електронна черга»

Записатися до лікаря через Інтернет можна тепер у дитячих поліклініках Тернополя. Основне завдання нововведення – зменшити черги у коридорах дитячої поліклініки. Педіатри та вузькі спеціалісти звикають до системи.

– Зараз вже нема таких черг під кабінетами. Батьки йдуть від своїх педіатрів, вже записавшись по інтернету. В нас уже вбито прізвище й ім’я, на котру годину. Якщо ж потрібен повторний огляд, ми записуємо самі, – розповідає отоларинголог Тетяна Котик.

Працюють й інші способи формування черги – і телефоном, і в реєстратурі. Записати дитину до вузьких спеціалістів можна тільки через педіатра. Система працює так, щоб рівномірно заповнити робочий час лікаря.

– Найбільша черга під кабінетами багатьох спеціалістів починалася біля години 11-ї і до 13-ї, далі з 14-ї до 16-ї, а вже після 18-ї не було нікого, хоча лікарі на прийомі були, – говорить завідувач консультативно-поліклінічного відділення Ігор Гомза.

У реєстратурі міської дитячої поліклініки стверджують: за перший тиждень роботи електронної черги нею скористалось 1400 тернополян. Записатись на прийом до свого лікаря можна на сайті http://www.tmdkl.te.ua/.

Адріана Білецька