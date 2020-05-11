Все трапилося удень, близько 15:00 год,

поруч із магазином “Щедрий кошик”, що у селі Ігровиця, — розповіла сьогодні “Погляду” дочка потерпілого Людмила Калита. — Того дня мій тато Василь Дейнека був біля магазину, на деякий час задрімав на стільці на території магазину. За столиком неподалік в той час розпивала алкоголь компанія односельчан із п’яти осіб. Тато прокинувся від того, що… почав горіти! Від сорочки, яка була під курткою, лишився комір та правий рукав! Односельчани почали гасити вогонь на ньому водою та олією (!). В результаті — на тілі страшні опіки. О 18:37 приїхала “швидка”, а поліція майже через дві години після неї, хоч викликали їх одночасно. Тато зараз в лікарні, на нього боляче дивитися. Ми підозрюємо, що поліція намагається “зам’яти” справу, адже досі не взяла заяву в тата та не порушила кримінального провадження. Докази, що з підпалом невдало пожартували односельчани, які в той день теж були біля місця події, поліцейські уже мають мати, адже на магазині є кілька камер спостереження і відповідне відео їм надали. У селі подейкують, що тата підпалив чоловік, який був там, запальною сумішшю для вогнищ.