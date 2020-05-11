Тернопільська міська рада і міський голова Сергій Надал НЕ НАДАЛИ ОБІЦЯНУ ДОПОМОГУ ПІДПРИЄМЦЯМ, постраждалим від карантину!

22 квітня владою Тернополя було гучно повідомлено про звільнення від сплати єдиного податку на квітень місяць фізичних осіб-підприємців І та ІІ груп.

ℹ️ Раніше активісти “Сили Людей” вже писали головні зауваження до такої “допомоги” міськради. Зокрема про те, що:

1) звільнення відбулось лише на один місяць, замість пропонованого «Силою Людей» значно довшого періоду;

2) рішення про звільнення від сплати за квітень було прийняте 22 квітня, тоді як термін сплати єдиного податку це 20 квітня.

❗️ Тепер ж виявилось, що ДАНЕ РІШЕННЯ ВЗАГАЛІ НЕ ПРАЦЮЄ! Податкова служба справедливо вимагає рішення сесії з чіткими формулюваннями про розмір єдиного податку, а не виконавчого комітету з розмитими посиланнями на рішення уряду. Посилання на рішення влади, яке нічим не допомагає підприємцям – https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-vikonavc…/38562.html ❗️ У зв’язку з цим “”Сила людей” ВИМАГАЄ від Тернопільська міська рада і Сергій Надал:

ТЕРМІНОВО СКЛИКАТИ ПОЗАЧЕРГОВУ СЕСІЮ МІСЬКОЇ РАДИ та прийняти однозначне та чітке рішення про ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ постраждалих підприємців. Приклад такого рішення сесії міської ради активісти наводили раніше:

Встановити фіксовану ставку єдиного податку для платників І-ї на рівні 0,1% (або 0%) від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та для платників ІІ-ї груп на рівні 0,1% (або 0%) від розміру мінімальної заробітної плати на період з 1 квітня по 31 серпня 2020 року, окрім ФОПів, які не припиняли повноцінну роботу на час карантину. Звернення Сили Людей від 8 квітня – https://www.facebook.com/sl.ternopil/posts/846215139189969