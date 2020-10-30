З 1 вересня 2020 року Мінсоцполітики розпочато реалізацію пілотного проєкту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Батьки, які отримали кошти на соціальні картки — а це 5 тисяч гривень, — можуть придбати дитячі товари в закладах торгівлі, що приєдналися до реалізації пілотного проєкту.

У реєстрі закладів торгівлі названі наземні торгові точки, що долучилися до проєкту. У Тернополі отоварити соціальну картку, станом на 30 жовтня, можна в магазинах EVA, Watsons, PROSTOR, ТОВ «Епіцентр К» Гіпермаркет, магазині із дитячим харчуванням та аксесуарами “Лелека”, магазині “Немо”, магазині із дитячим одягом від українських та закордонних виробників “Baby-Smile”, магазині із дитячим одягом від українського виробника “Baby-Art”.

З повним переліком закладів торгівлі, що приєдналися до публічного договору про реалізацію пілотного проекту, можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України за посиланням: https://pakunok-malyuka.ioc.gov.ua/outletaddresses