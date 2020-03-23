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У Тернополі квіткова крамниця дарує медпрацівникам “швидкої” букети троянд

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Керівництво мережі квіткових магазинів “Флорія”, яка працює у Тернополі, вирішило підтримати дух місцевих медиків, чим може — розкішними букетами троянд. 

Як розповів “Погляду” генеральний директор “Флорії”, депутат Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук, ідею з букетами для лікарів запозичили в голландських колег, які таким чином підтримують своїх лікарів  в теперішній особливо стресовий період через коронавірус.

  • На жаль, ми не можемо дозволити собі покупку дорогого обладнання для лікарень, але ділимося тим, чим можемо, — розповів Володимир Болєщук.

Десятки букетів кущових троянд на минулому тижні він особисто завіз на станцію швидкої медичної допомоги на вулиці Рєпіна у Тернополі та у “швидку” на вул. Шпитальній. А 22 березня — лікарям та медсестрам Тернопільської центральної районної лікарні.

  • Коли передавав букети, лікарі-жінки дивувалися, питали — за що квіти? Кажу, просто так, для підняття настрою у цей непростий час, — зазначив Володимир Болєщук. — Коли настає біда, потрібно робити добро і радість так, як можеш. Лікарям та медсестрам, як ніколи, нині потрібна наша підтримка, до них звернуті надії усього людства.

    Автор: Ірина Гайсюль.

 

 

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