Керівництво мережі квіткових магазинів “Флорія”, яка працює у Тернополі, вирішило підтримати дух місцевих медиків, чим може — розкішними букетами троянд.

Як розповів “Погляду” генеральний директор “Флорії”, депутат Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук, ідею з букетами для лікарів запозичили в голландських колег, які таким чином підтримують своїх лікарів в теперішній особливо стресовий період через коронавірус.

На жаль, ми не можемо дозволити собі покупку дорогого обладнання для лікарень, але ділимося тим, чим можемо, — розповів Володимир Болєщук.

Десятки букетів кущових троянд на минулому тижні він особисто завіз на станцію швидкої медичної допомоги на вулиці Рєпіна у Тернополі та у “швидку” на вул. Шпитальній. А 22 березня — лікарям та медсестрам Тернопільської центральної районної лікарні.