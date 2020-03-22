В Україні підтверджено 73 випадки COVID-19

(станом на 22:50 22 березня)

Увага‼️Кількість підтверджених випадків постійно змінюється. Звертайте увагу на час публікації та годину, станом на яку звітується інформація. Довіряйте лише офіційним джерелам, – про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 73 випадки COVID-19.

Випадки виявлено:

Дніпропетровська область — 2;

Донецька область — 1;

Житомирська область — 2 (1 летальний);

Івано-Франківська область — 5 (1 летальний), з яких 3 за останню добу;

Київ — 29, з них 20 протягом доби;

Київська область — 5, 1 протягом доби;

Львівська область — 2, з них один протягом цієї доби;

Тернопільська область — 1;

Чернівецька область — 25 (1 летальний);

Черкаська — 1 підтверджений протягом останньої доби.

Усього зафіксовано 3 летальні випадки від COVID-19 в Україні. Один пацієнт вже одужав, повторне діагностування підтвердило відсутність вірусу в організмі.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 820 зразків. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.