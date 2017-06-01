Увага! Тернопільський мер Сергій Надал знову готує провокації та політичні ігрища

Завтра п’ятниця (2 червня) – сесія Тернопільської міської ради

Нагадуємо:

1) організація роботи міської ради – пряма відповідальність міського голови.

2) додержання законності та забезпечення безпеки громадян – пряма відповідальність поліції (Олександр Богомол, Arsen Avakov).

P.S. Останнього разу Сергій Надал незаконно “переніс” сесію, бо не ризикнув ганьбитись своїми брудними політичними іграми під час Міжнародного інвестиційного форуму перед міжнародною спільнотою.