“Він не раб, щоб його продавали разом з землею” – акція у Тернополі на підтримку політв’язня Олега Сенцова (фото, відео)

Акція протесту на підтримку політв’язнів режиму Путіна відбулась сьогодні у Тернополі. Активісти вимагали звільнення усіх політв’язнів, зокрема Олега Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування. Таким чином Олег вимагає звільнити усіх українських політв’язнів, які перебувають у російських в’язницях, – пише Овід.

“У Олега сьогодні 20-тий день голодування, і знаючи його особисто розумію, що він піде до кінця. Тому ми організували акцію в його підтримку. Він не бореться лише за свою свободу, а за свободу усіх українських політв’язнів. Олег неодноразово казав, що він не раб, щоб його продавали разом з землею, а громадянин України. На українській землі в Криму його зловили, тому нехай судить його українських суд за тероризм, а не окупаційна російська влада ”, – каже організатор акції Ігор Василів.

У Олега в Україні залишилось двоє дітей та дружина, у яких просто “опускаються” руки. Сьогодні у мережі з’явився “Заповіт” Олега, де він заявляє, що хотів би померти з автоматом у руках, а не у в’язниці.



“Прийшов на акцію тому, що Сенцов – це українець. Наша людина, творча. А що таке українець без волі? Це не українець”, – каже учасник акції Ігор Струмінський.

Активісти висунули декілька вимог президенту України та Росії.

Вимоги до Порошенка:

Припинити переслідування і звільнити з під арешту людей, яких судять, за сфальсифікованими кримінальними справами в Україні;

Призначити уповноваженого спецпредставника у справах політв’язнів Кремля, а також надавати необхідну правову та фінансову допомогу і підтримку родичам політв’язнів Кремля;

Під час усіх зустрічей з В. Путіном, особисто дивлячись в його обличчя, вимагати звільнення українських політв’язнів.

Вимоги до Путіна:

Звільнити політв’язнів Кремля;

Припинити ворожу пропаганду і війну проти мирного населення України та кримських татар;

Припинити геноцид кримських татар у Криму та Росії.

Нагадаємо, що 1-2 червня у всьому світі проходить глобальна акція на підтримку Олега Сенцова. З хештегом #SaveOlegSentsov.