У Підгайцях міська рада планує передати 220 га землі підприємству, яке не має техніки

Передати в постійне користування комунальному підприємству земельних ділянок, площею 227, 97 га. Саме про це йдеться в проектах рішень, які мають розглянути на сесії Підгаєцької міської ради 24 червня. А підприємство створене 2 місяці тому.

Йдеться про «Підгаєцький Фермер», директора якого обрали 2 червня. Власне, керівником КП став Ігор Гатлан – кум міського голови Ігоря Мерени.

Щодо земельних ділянок, то вони знаходяться в селах: Вербів (67,89 га рілля, 25,52 га пасовище), Гнильче (45,5 га рілля), Голгоча (4,85 га рілля), Завалів (21, 65 га рілля, 42,64 га пасовище, 19,52 сіножаття).

Виникає запитання, чому ці ділянки не готували на аукціон продажу права оренди на земельних торгах? Зауважимо, середня орендна плата у Підгаєцькій громаді коливається від 2000 до 6000 грн, відтак за рік громада могла б заробити понад 1 мільйон гривень.

Чи реально взагалі, що такий дохід зможе приносити КП? Наразі – точно ні, адже це підприємство лише «в документах», бо жодної технічної бази для обробітку землі «Підгаєцький фермер» не має. Більше того, міська рада і коштів не має, аби закупити необхідну техніку для КП.

Цікавий факт. У вересні минулого року дружина Мерени Ігоря Марія стала власником та директором фермерського господарства “УКРАГРОСВІТ“. Можливо, згодом побачимо зв’язок і з вищезгаданими землями?



