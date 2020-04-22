На Тернопіллі студенти пошиють медикам близько 1,5 тисячі захисних костюмів

З ініціативи Тернопільської обласної ради було закуплено 12 тисяч погонних метрів тканини, яку передали керівництву Кременецького професійного ліцею.З неї мають пошити захисні костюми для медиків краю.

За словами голови Тернопільської обласної ради Віктора Овчарука, з цього матеріалу має вийти близько 1,5 тисячі захисних костюмів.

– Сьогодні ми є свідками того, як працює бумеранг добрих вчинків: у 2018 році ми виділили 4,5 млн гривень на придбання для ліцею професійного швейного обладнання, а тепер на цих пристроях виготовлятимуть костюми, що можуть зберегти життя наших краян, зазначив очільник облради.

Віктор Вікторович також зауважив, що така допомога ліцею дозволить отримати значно більшу кількість костюмів.

– Так, собівартість одного захисного костюма складатиме 80 грн, в той час, як на ринку він коштує приблизно 300 грн, – додав Віктор Овчарук.