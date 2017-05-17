«Ї» — велика літера у культурному житті Тернополя

Минулий вікенд у Тернополі запам’ятався аномально великою кількістю цікавих заходів: фестиваль крафтового пива на Козацькому острові, концерт до Дня матері на Співочому полі тощо. Але, безумовно, найсолодшою родзинкою вихідних став мистецький фестиваль «Ї» — триденний марафон для поціновувачів літератури, музики та кіно.

Фестиваль «Ї» цього року святкував свій перший маленький ювілей – вже п’ять років поспіль він приваблює любителів мистецтва з усієї України. Всі події фестивалю були розподілені серед трьох локацій в центрі міста. На відміну від минулого року, обійшлось без драмтеатрів: основним майданчиком для дійств було обрано Український Дім «Перемога», а виступ гурту «DRUMТИАТР» (музичний проект Іздрика) довелося скасувати у зв’язку з тим, що Юрко не встиг вчасно повернутися з-за кордону. Втім, організатори врегульовували труднощі та форс-мажорні обставини, тому програма фестивалю не зазнала серйозних змін.

А програма ця була дуже насиченою. Відкрився фестиваль виставкою Сергія Кузнєцова, відомого своїми скульптурами та картинами у стилі джанк-арт. Саме ці творіння сприяли атмосфері казковості та надихали на креатив протягом усіх трьох днів. Не зважаючи на те, що акцент фестивалю був спрямований на літературу, вистачало й цікавих подій з інших царин мистецтва: для любителів фільмів на ніч демонстрували новинки українського кінематографа, а ті, хто обожнюють музику, мали можливість насолодитись виступами відомих гуртів, а також відкрити для себе молодих виконавців.

Слід визнати, що цьогорічний «Ї» виправдав сподівання сповна, а рівень проведення фестивалю зростає з року в рік. Це відзначають і ті, для кого його відвідування вже стало традицією, і самі учасники. Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Оксана Забужко – це культові постаті сучасної української культури, які охоче погодились виступити зі сцени фестивалю. Адже «Ї» — це вже не просто амбітний проект енергійної молоді, спраглої до якісного сучасного українського мистецького продукту. «Ї» – це бренд, резонансна подія, бути учасником якої престижно.

Олексій Дікун.

Львів – Тернопіль.