Тернополянка п’яною сіла за кермо автомобіля

Вночі, близько 2-ї години, на вулиці Мазепи, екіпаж патрульних зупинив автомобіль Mersedes Е270, водій якого порушив рядність.

За кермом перебувала тернополянка.

Спілкуючись з нею інспектори помітили, що жінка має ознаки алкогольного сп’яніння. Результат – 1,32 проміле алкоголю в крові, що майже в 7 разів перевищував допустиму норму.

Полісмени склали на 32-річну кермувальницю адмінпротокол за статтею 130 КУпАП (Керування у стані алкогольного сп’яніння).