З «Альянсом» до перемоги: тернопільський клуб виховує кращих танцівників світу

Тут вивчають перші «па», пізнають особливу магію танцю, вчаться досягати успіху і боротися за перемогу. Вже 23 роки тернопільський клуб «Альянс» виховує сотні танцівників, які стають кращими на українських і міжнародних змаганнях, здобувають хороші результати і прославляють нашу країну. І щонайголовніше – завдяки танцям формуються сильні, цілеспрямовані особистості, які почуваються впевнено у дорослому житті і здають, як досягати поставлених цілей.

Днями «Альянс» підсумовував танцювальний сезон і організував заліки для танцюристів-початківців та командні змагання для учнів, які займаються тривалий час.

Ми сформували вісім команд, у які ввійшли пари від найменшого до найбільшого, – розповідає співзасновниця танцювального клубу «Альянс» Ольга Полигач. – Це були чотири команди по стандарту і чотири по латині. Пари у команди обирали методом жеребкування. Боротьба була дуже цікава і захоплююча. Такий формат дуже сподобався і нашим учням і їх батькам і тренерам.

Загалом же танцювальний сезон 2018-2019 був вдалим для клубу і багатим на перемоги.

Зокрема на початку сезону наші пари брали участь у чемпіонаті світу в Китаї, – розповідає Ольга Полигач. – Максим Ковальчук і Катя Палій та Саша Федчишин і Яна Орлова стали фіналістами змагань. За це їм присвоїли звання «майстер спорту міжнародного красу». Також багато наших пар виконали нормативи на присвоєння звання «майстер спорту» та «кандидат в майстри спорту». Наші танцівники входять до складу команди збірної України і представляють нашу державу на міжнародних змаганнях, а також беруть участь у всеукраїнських чемпіонатах. Також наші вихованці активно вдосконалювали свої вміння – брали участь у семінарах, майстер-класах, вдосконалювали вміння на змаганнях. Адже чим більше змагань, тим більше досвіду і досягнень.

У «Альянсі» переконані, заняття танцями позитивно впливають не лише на здоров’я і фізичну форму, а й допомагають сформувати характер та корисні звички.

Я вже давно і займаюся і навчаю танців, то ж можу сказати з власного досвіду, найперше, що дають танці, це організованість, – каже пані Оля. – Наші старшокласники дуже зібрані, вміють швидко реагувати, свідомі. Беручи участь у змаганнях, вони загартовують свій характер, постійно боряться. Вони усвідомлюють, що у житті бувають і перемоги, і поразки. Вони збирають у кулак свою волю і після поразки приходять в зал і далі працюють, щоб досягти успіху. В них вже виховується незламний стержень. Вони усвідомлюють на все життя, що для того, аби чогось досягти, потрібно багато працювати.

Тепер альянсівці готуються до фестивалю у болгарському місті Несебр «Сонце-Радість-Краса», який розпочнеться 15 червня.

Ми вже сьомий рік поспіль їздимо на цей фестиваль, – розповідає пані Оля. – Тричі ми привозили гран-прі цих змагань. Цьогоріч ми готуємо старшу групу, тож маємо амбіції здобути знову цей приз.

«Погляд» щиро бажає колективу усіху і нових досягень. Танцювальний клуб «Альянс» знаходиться на вул. С. Бандери, 11 (БК “Залізничників”). Набір на навчання тут розпочинають у вересні.

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