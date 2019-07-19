За новою проблемною забудовою у Тернополі стоять інтереси перших осіб області

За агітацією, а згодом й інавгурацією Володимира Зеленського, місцеву владу несправедливо обділили увагою громадськість та медіа. Останні сесії міськради взагалі наштовхнули на думку, що народні обранці бояться нової президентської вертикалі. Зокрема що остання не дасть їм щедро виділяти ділянки без аукціону, “кроїти” площі по сто “квадратів” ніби то під індивідуальні гаражі, “докидати” гектари на “рахунки” улюблених комунальних підприємств поліції та прокуратури, – пише Тернопіль Вечірній.

І рішення, про яке ми поговоримо, імовірно, також народилося через страх, що далі “проштовхнути” подібне буде складніше.

Давайте уявимо, що ви захотіли прогулятися пішки поруч озера. Та для початку вирішили десь залишити авто. Подумали, що парковка поруч готелю “Галичина” цілком згодиться. Їдете туди, а там вже й не парковка зовсім, а житловий будинок. Фантастично? Так, зараз там ще нічого не будували, але це питання часу. Позаяк усі дозвільні документи на зведення багатоповерхівки вже видані. І, як то прийнято, не будь-кому.

“Відвести земельну ділянки у власність площею до 0,0735га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою вул.Чумацька”,- йдеться в рішенні сесії.

Депутати міської ради двічі голосували за дозвіл на розробку проекту землеустрою і з другої спроби його погоджували. Павло Бич – депутат по округу, каже, що це буде проблемна місцина. Тому він один з небагатьох, хто за забудову парковки не голосував.

“Об’єкт дійсно проблемний буде. Точно категорично проти цього. Парковок і так не вистачає. Тим паче такі ділянки через аукціон повинні йти. Це набагато більша користь для міста принесло б”,- прокоментував нам депутат Павло Бич.

Дозвіл на ділянку отримав Анатолій Васильович Дубінецький. Збіг це чи ні, але. Імовірно, його донька фігурує у декларації заступниці міського голови Терноополя – Вікторії Остапчук.

Якщо це не однофамільці, то Вікторія Остапчук винаймає житло у бухгалтерки з Кременця, батько якої і отримав від депутатів дозвіл забудувати парковку.

Депутати міськради про це рішення говорять неохоче, натякаючи, що за ним стоять інтереси перших осіб обласного центру.

Ми ж в свою чергу направимо запити до міськради, аби детальніше розібратися в цій історії. Позаяк начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський, який в тому числі відповідає і за парковик, на наші телефонні дзвінки або не відповідає, або кидає слухавку як тільки чує, що спілкується з журналістами.