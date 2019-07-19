На Тернопільщині жінка випадково вбила себе сама: переплутала ліки з отрутою

Жахлива подія сталась 18 липня близько 21.00 годин в с. Золота Слобода Козівського району. 68-річна повинна була зробити собі внутрішньом’язову ін’єкцію. Але, сталась рокова помилка: жінка переплутала ліки з препаратом для обробки домашніх тварин від бліх та кліщів. Після введення отрути жінці стало зле і родичі викликали швидку. На жаль, під час слідування до медичного закладу жінка померла в автомобілі екстреної медичної допомоги.

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