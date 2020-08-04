Останні кілька днів тернополяни та міська влада активно обговорюють чи правомірно уряд відніс місто до «червоної» карантинної зони, яка передбачає його повну зупинку.

❗️ «Сила Людей» Тернополя з даного приводу заявляє наступне:

1️⃣ Безпека тернополян пріоритетна, але повна зупинка Тернополя – неможлива та неприйнятна.

Безпека людей – понад усе. Але незалежно від реальних показників росту захворюваності ковід-19, закрити тернополян вдома вдруге не вийде. Причина – відсутність доходів. Повторні вимушені безоплатні «канікули» люди не переживуть.

Впроваджуючи найжорсткіші обмеження – влада мусить забезпечити джерела існування українців. Між «виживанням» і «ризиком захворіти на коронавірус чи отримати штраф» – вибір очевидний.

2️⃣ Міський голова Сергій Надал зараз підтримує позицію більшості тернополян, але не є послідовним.

Непродумані дії уряду дозволили міському голові Тернополя вигідно для себе політизувати ситуацію.

Ще кілька місяців тому саме Сергій Надал публічно вимагав фізично не допустити в область на обсервацію евакуйованих з китайського Уханя здорових українців, спровокувавши загальнодержавну істерію. Він ж на початку епідемії запроваджував максимально жорсткі заходи карантину, не дозволяв роботу ринків, зупиняв економіку міста навіть за відсутності хворих.

Зараз же очільник міста займає діаметрально протилежну позицію, виступає проти карантинних обмежень і організовує масові публічні заходи.

3️⃣ Закликаємо зупинити політизацію та популізм.

Розуміючи складність, ризики та небезпеки ситуації, пов’язаної з пандемією, та відсутність єдиного успішного сценарію подолання кризи, закликаємо усі політичні сили не політизувати ситуацію та не займатись кон’юнктурним виборчим популізмом.

Сила Людей Тернополя