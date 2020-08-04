«Захворів» утретє: як на Тернопільщині з’явився унікальний хворий на COVID-19

Про цей «серійний рецидив» коронавірусної інфекції заявив 29 липня начальник управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук. «В області зареєстровано декілька повторних випадків захворювання на COVID-19. Є хворий, який захворів уже втретє. Ми повинні розуміти, що навіть перехворівши коронавірусною інфекцією, не можна убезпечитися від повторного захворювання», — цитують Богайчука на сайті Тернопільської ОДА. Цією заявою він спантеличив інфекціоністів та епідеміологів та й, зрештою, тих, хто вже перехворів і був певний, що тепер має імунітет. Чи справді можна тричі поспіль захворіти на COVID-19? І якщо набутий імунітет не врятував від повторного зараження, то й вакцина, яку зараз розробляють, може не допомогти?

Що мав на увазі чиновник

«У мене вже купа дзвінків з цього приводу!», — каже Богайчук на прохання hromadske розповісти про унікальну ситуацію на Тернопільщині. За його словами, станом на 30 липня підлеглі йому доповіли про шість випадків, коли після негативних ПЛР-тестів у людей, що вже перехворіли, аналіз згодом знову показав позитивний результат. «Але тут по-різному всі трактують. Чи це людина вдруге або втретє захворіла, чи це продовжує виділятися вірус ще з першого зараження. Епідеміологи кажуть, що це неможливо (повторно захворіти — ред.). І що це просто погано взяті зразки на ПЛР, які показали негативний результат. Тим паче, є такі періоди, коли вірус може не виділятися (хоча він в організмі ще є — ред.)», — каже Богайчук. Проте чиновник не виключає, що захворіти повторно таки можливо. Мовляв, йдеться про випадки, коли людина пролікувалася в стаціонарі, потім двічі ПЛР-тест показав негативний результат, а згодом з’явилися симптоми пневмонії, яка виявилась коронавірусною. «Я спілкуюся з нашими інфекціоністами. І є така версія, що вони повторно заразились уже іншим штамом. Але ми не визначаємо штами, це наразі не в нашій компетенції», — додав Богайчук.

Що кажуть епідеміологи

Лікар-епідеміолог із Тернопільського обласного лабораторного центру Володимир Паничев заперечує версію про можливі нові штами вірусу. Адже наука це питання ще не дослідила. «Якби COVID-19 поводився як вірус грипу, де постійно змінюється антигенна структура, і кожного сезону ми маємо інший грип і іншу вакцину, тоді фахівці всього світу зараз не заявляли б, що COVID-19 може зупинити колективний імунітет або вакцинація. Тобто якщо зараз розробляється вакцина, то є розуміння, що цей вірус є генетично стабільним», — коментує hromadske Паничев. Епідеміолог стверджує, що насправді ніяких повторних випадків захворювання не фіксували. «Це різні речі — повторний позитивний результат тестування і повторне захворювання. Я не знаю таких випадків, щоб людині ставили повторні діагнози ні в Тернопільській області, ні десь інде. У державній статистиці такого немає», — каже Паничев. А от випадки, коли в людини, яка раніше перехворіла на COVID-19, після негативного результату ПЛР за якийсь час він знову позитивний, за словами епідеміолога, бували не лише в Тернопільській області. І, як наголошує Паничев, це точно питання не до якості тест-систем. «Чому може показати негативний результат? ПЛР-тест виявляє вірус, а не антитіла. Тому за умови високого титру антитіл, білкових утворень, які борються з вірусом, результат може бути негативним. Тому в певних ситуаціях необхідно повторне тестування. Зокрема, коли йдеться про виписку хворих, якщо клінічна картина чи імунологічні дослідження не збігаються з результатом ПЛР-тестів», — додає епідеміолог.

Що кажуть інфекціоністи

Лікар-інфекціоніст Федір Лапій, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, каже, що немає сенсу в проведенні ПЛР-тестувань після одужання. Він посилається на рекомендації ВООЗ про недоцільність повторного тестування пацієнтів, крім наукових потреб. Мовляв, є і без цього достатньо критеріїв, за якими можна визначити, чи одужала людина. А щоб знати, чи людина не є заразною, достатньо орієнтуватися на актуальні дослідження. Зокрема, що вірус крапельним шляхом передається не довше, ніж упродовж чотирнадцяти днів після початку захворювання. Пізніше, ще через тиждень-два, можуть вже виділятися так звані «уламки вірусу», які виходять із легень через верхні дихальні шляхи. І, власне, ці «уламки» можуть показати позитивний результат. «Якщо в пацієнта були уражені саме легені, то через деякий час йде очищення мертвого епітелію. І ПЛР, який є високочутливим лабораторним методом, може його виявляти. Фактично тест виявляє цвинтар мікробів. Але це не розцінюється як факт повторного зараження», — пояснює Лапій.