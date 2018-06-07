Студенти Галицького коледжу відточують свої кулінарні вміння у найкращих ресторанах Тернополя

Вивчене на заняттях студенти коледжу, майбутні кухарі, бармени та офіціанти, мають можливість вдосконалювати у відомих гастрономічних закладах міста.

Так, ще в лютому цього року Галицький коледж підписав договір про партнерські взаємовідносини, організацію співпраці з ресторанним комплексом «MAXIM», який дає можливість студентам проходити практичні заняття на професійній кухні закладу, вчитися новому та вдосконалювати вивчене під час виробничих практик.

– Для мене і, на мою думку, для більшості роботодавців Тернопільщини є вкрай важливим той факт, щоб молоді люди не тільки проходили практику, а й залишались після навчання на наших підприємствах. Тому для себе я вирішив піти більш довгим, але, впевнений, правильним, європейським шляхом налагодження співпраці ще до того, як людина прийде на роботу в певне підприємство та взагалі саме на цю роботу.

На даному етапі студенти, а це і кухарі, і офіціанти, і бармени (а, можливо, з них в майбутньому будуть і хороші керівники) проходять у нас теоретичні та практичні заняття, вивчають місце майбутньої практики та роботи, знайомляться з майбутньою командою, з якою прийдеться пліч-о-пліч працювати та відпочивати, – писав на своїй сторінці у фейсбуку керівник РК «Максим» Віталій Мариновський.

Важливо, що така співпраця для студентів може мати й продовження у вигляді працевлаштування у ресторанний комплекс.

До слова, нещодавній тристоронній проект обміну молоддю України, Польщі та Німеччини, у якому брали участь студенти Галицького коледжу, проходив не лише на базі нашого навчального закладу, але й на кухнях згаданого РК «MAXIM» та готельно-ресторанного комплексу «Garden Hall».