Чому варто обирати тернопільський педагогічний університет
Переваги навчання в ТНПУ ім.В.Гнатюка
- Зручне розташування університету
ТНПУ ім.В.Гнатюка – один з найпрестижніших закладів України – розташований в екологічно чистому обласному центрі. Зручна транспортна розв’язка, залізничне та автобусне сполучення в усіх напрямках, розвинена мережа міського транспорту передбачає пільги для студентів, є потужна інфраструктура, культурні об’єкти. Університет розташований в найкращому житловому районі міста, в зеленій зоні. Поруч – мережеві супермаркети з демократичними цінами, заклади харчування та відпочинку, озеро, ріка, декілька парків.
- Комфортне і компактне студмістечко
Студентське містечко компактно розміщене на території університету. Поряд із навчальними корпусами – 5 гуртожитків, де проживає більше 2 тисяч студентів. У кімнати поселяють по 2, 3 осіб. Зазвичай, студенти хочуть поселитися з однокурсниками – і адміністрація іде їм назустріч.
У студмістечку свій медпункт. До послуг молоді – університетська наукова бібліотека, чисельні комп’ютерні зали, спортивний комплекс.
- Зростання престижності вчительської професії та великий вибір суміжних спеціальностей.
Університет пропонує популярні педагогічні та непедагогічні спеціальності. Підготовка фахівців здійснюється на десяти факультетах. Діють центри довузівської підготовки і післядипломної освіти.
- Наявність підготовки усіх освітніх ступенів: від бакалавра до доктора наук .
ТНПУ ім.В.Гнатюка дає можливість пройти всі освітні сходинки вищої школи: бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. Заняття науковою роботою заохочуються з першого курсу, обладнані лабораторії, багато виїздних навчальних практик, сучасна матеріальна база, можливість проводити дослідження в найрізноманітніших напрямках, видаються наукові збірники та проводяться конференції.
- Висококваліфікований професорсько-викладацький колектив
В університеті працює близько п’ятсот висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. Серед них дійсний член (академік) та член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктори наук, професори, кандидати наук, доценти.
- Реалізація академічної мобільності та можливість отримати диплом європейського ВНЗ за програмою подвійний диплом
Підписано договір про співробітництво із Вищою лінгвістичною школою у Ченстохові та Академією Яна Длугоша. Реалізуються програми подвійного диплому, що передбачає можливість паралельного навчання у Польщі та отримання студентами дипломів двох закладів.
- Унікальна атмосфера студентського братства
Тернопіль – місто молоді, місто студентів. Це місто самобутніх фестивалів, мистецьких конкурсів, творчих проектів, молодіжних ініціатив. Серед всіх вишів тернополяни найбільше люблять і шанують ТНПУ ім.В.Гнатюка. Наші студенти бережуть і розвивають університетські традиції. В університеті панує дух взаємодопомоги та академічної доброчесності, викладачі та студенти прийняли спільний Кодекс честі, урочисто відзначають самобутні студентські свята, працює Студентський Уряд. Студенти багато подорожують і мають змогу побачити унікальні замки, печери, історичні, архітектурні, мистецькі пам’ятки, якими багатий наш край.
- Сприяння працевлаштуванню випускників
У виші функціонує Центр моніторингу забезпечення якості освіти, метою якого є забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Нам надсилають чисельні пропозиції для випускників, а на щорічних обласних «Ярмарках професій» роботодавці стабільно віддають перевагу нашим студентам.
- Досягнення у спорті: всеукраїнський та міжнародний рівень
В університеті створено належні умови для занять фізичною культурою та спортом. Студенти – багаторазові призери всеукраїнських та міжнародних змагань. Наша гордість – футбольна команда «Педуніверситет Тернопіль» , яка в 2016 і 2017 роках стала чемпіоном України серед студентських команд та жіноча команда з гандболу «Пед-Університет-Енерго» – чемпіон Вищої ліги.
Обирайте професії та виші розумом та серцем!
Обираєте майбутнє – обирайте найкраще!
В ТНПУ ім.В.Гнатюка ви знайдете не лише спеціальності за своїм вподобанням і здібностями, тут ви знайдете свою щасливу долю!
Не пропустіть свій шанс!