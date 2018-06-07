Чому варто обирати тернопільський педагогічний університет

Переваги навчання в ТНПУ ім.В.Гнатюка

Зручне розташування університету



ТНПУ ім.В.Гнатюка – один з найпрестижніших закладів України – розташований в екологічно чистому обласному центрі. Зручна транспортна розв’язка, залізничне та автобусне сполучення в усіх напрямках, розвинена мережа міського транспорту передбачає пільги для студентів, є потужна інфраструктура, культурні об’єкти. Університет розташований в найкращому житловому районі міста, в зеленій зоні. Поруч – мережеві супермаркети з демократичними цінами, заклади харчування та відпочинку, озеро, ріка, декілька парків.

Комфортне і компактне студмістечко

Студентське містечко компактно розміщене на території університету. Поряд із навчальними корпусами – 5 гуртожитків, де проживає більше 2 тисяч студентів. У кімнати поселяють по 2, 3 осіб. Зазвичай, студенти хочуть поселитися з однокурсниками – і адміністрація іде їм назустріч.

У студмістечку свій медпункт. До послуг молоді – університетська наукова бібліотека, чисельні комп’ютерні зали, спортивний комплекс.

Зростання престижності вчительської професії та великий вибір суміжних спеціальностей.

Університет пропонує популярні педагогічні та непедагогічні спеціальності. Підготовка фахівців здійснюється на десяти факультетах. Діють центри довузівської підготовки і післядипломної освіти.

Наявність підготовки усіх освітніх ступенів: від бакалавра до доктора наук .

ТНПУ ім.В.Гнатюка дає можливість пройти всі освітні сходинки вищої школи: бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. Заняття науковою роботою заохочуються з першого курсу, обладнані лабораторії, багато виїздних навчальних практик, сучасна матеріальна база, можливість проводити дослідження в найрізноманітніших напрямках, видаються наукові збірники та проводяться конференції.

Висококваліфікований професорсько-викладацький колектив

В університеті працює близько п’ятсот висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. Серед них дійсний член (академік) та член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктори наук, професори, кандидати наук, доценти.

Реалізація академічної мобільності та можливість отримати диплом європейського ВНЗ за програмою подвійний диплом

Підписано договір про співробітництво із Вищою лінгвістичною школою у Ченстохові та Академією Яна Длугоша. Реалізуються програми подвійного диплому, що передбачає можливість паралельного навчання у Польщі та отримання студентами дипломів двох закладів.

Унікальна атмосфера студентського братства

Тернопіль – місто молоді, місто студентів. Це місто самобутніх фестивалів, мистецьких конкурсів, творчих проектів, молодіжних ініціатив. Серед всіх вишів тернополяни найбільше люблять і шанують ТНПУ ім.В.Гнатюка. Наші студенти бережуть і розвивають університетські традиції. В університеті панує дух взаємодопомоги та академічної доброчесності, викладачі та студенти прийняли спільний Кодекс честі, урочисто відзначають самобутні студентські свята, працює Студентський Уряд. Студенти багато подорожують і мають змогу побачити унікальні замки, печери, історичні, архітектурні, мистецькі пам’ятки, якими багатий наш край.

Сприяння працевлаштуванню випускників

У виші функціонує Центр моніторингу забезпечення якості освіти, метою якого є забезпечення випускників першим робочим місцем, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. Нам надсилають чисельні пропозиції для випускників, а на щорічних обласних «Ярмарках професій» роботодавці стабільно віддають перевагу нашим студентам.

Досягнення у спорті: всеукраїнський та міжнародний рівень

В університеті створено належні умови для занять фізичною культурою та спортом. Студенти – багаторазові призери всеукраїнських та міжнародних змагань. Наша гордість – футбольна команда «Педуніверситет Тернопіль» , яка в 2016 і 2017 роках стала чемпіоном України серед студентських команд та жіноча команда з гандболу «Пед-Університет-Енерго» – чемпіон Вищої ліги.

Обирайте професії та виші розумом та серцем!

Обираєте майбутнє – обирайте найкраще!



В ТНПУ ім.В.Гнатюка ви знайдете не лише спеціальності за своїм вподобанням і здібностями, тут ви знайдете свою щасливу долю!

Не пропустіть свій шанс!