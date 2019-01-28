Студенти підготували сюрприз для пацієнтів Тернопільської міської дитячої лікарні

Ініціативна група волонтерів Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, до якої увійшли студенти Роман Ярославіцький, Мар’яна Позунь, Віталій Юрчик, Тетяна Горбаченко, Леся Дроботій, Ростислав Вачевський та Христина Антонів на гроші, які залишилися з акції «Миколай про тебе не забуде» вирішили придбати подарунки та створити святковий настрій для онкохворих дітей, які перебувають на лікуванні у гематологічному відділення Тернопільської міської дитячої лікарні.

«Ми все зробили завчасно. Попередньо поспілкувалися з завідувачем гематологічного відділення ТМКЛ Людмилою Ярославівною. Саме вона нам розповіла про те, який вік дітей та які подарунки могли б їм підняти настрій. Підрахувавши кошти, підібрали та придбали символічні подаруночки діткам. Справа в тому, що пацієнти цього відділення тривалий час перебувають на лікуванні, тому нові іграшки та обличчя обов’язково піднімають їм настрій», – поділився враженнями організатор акції Роман Ярославіцький.

Волонтери придбали для діток пазли, книжечки, розмальовки, конструктори, лялечки для дівчаток та солодощі.

«Коли ми завітали в кожну палату з подарунками та кульками, то побачили радісне збентеження в очах дітей. Нам приємно було розважити їх. Малеча раділа, посміхалася, найменші обдарували нас помахом руки на прощання. Зустріч з маленькими пацієнтам справила на нас величезне враження. Сподіваємося, що ті позитивні емоції, які ми подарували, допоможуть діткам швидше одужати», – додала Тетяна Горбаченко.

Джерело: прес-служба ТДМУ ім І. Горбачевського

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