На Тернопільщині за два роки створено 212 гектарів нових лісів

У 2018 році лісогосподарські підприємства обласного управління лісового та мисливського господарства здійснили посадку лісів на площі 683 гектар, або 104,3% до завдання. Про це поінформував перший заступник начальника управління – начальник відділу лісового та мисливського господарства, охорони і захисту лісів управління Іван Приймачук.

Нових лісів на переданих деградованих і малопродуктивних землях створено 151 гектар (100,7%). Під природне поновлення залишено 50 гектарів (111,1%).

До слова, за два роки дії Програми розвитку лісового господарства Тернопільщини на 2017-2021 роки, лісівники створили 212 гектарів нових лісів.

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